Yardıma Muhtaç Ailelere Ziyaret

Talas'ın Reşadiye Mahallesi'nde ikamet eden aileyi ziyaretinde, en küçüğü 47 yaşında 3 zihinsel engelli kızı ile beraber yaşayan ve onlara bakmak zorunda olan N. H. ile bir süre sohbet eden Bakır, aileye yapılan yardımlarla ilgili bilgi aldı. Pelin Gündeş Bakır, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Süleyman Karadeli ile görüşerek, 3 engelli kişinin bakımı için tek bakım parası alan anneye ikinci bir maaş bağlanmasını istedi.



Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, daha sonra aynı mahallede oturan, 38 yıl önce kocası tarafından terk edilen N. Y.'yi evinde ziyaret etti. Ev sahibi ile sohbet eden ve ailenin yaşadığı sıkıntıları dinleyen Bakır, yetkililerden, yaşlılık maaşı ile geçinen yaşlı kadına AŞ evinden yemek temin edilmesini istedi.



Kayseri Milletvekili Bakır, ardından Çorakçılar Mahallesi'nde yaşlılık maaşı ile geçimini sağlayan T.S. ve M.S. çiftini ziyaret ederek, kendilerine bakmakta zorlanan yaşlı çifti Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'ne yerleşmeleri konusunda ikna etmeye çalıştı. Prof. Dr. Gündeş Bakır, aynı yerde oturan, eşi cezaevinde bulunan ve yardımlarla geçimini sağlamaya çalışan bir çocuk annesi 27 yaşındaki K. K.'yı da ziyaret ederek, vatandaşımız için İş- kur müdürlüğünden iş bulunması istedi.

