Yargıdaki davaların yüzde 30’u iş davaları



Kayseri Arabulucular Der. ve Arabuluculuk Derneği işbirliği ile Baroya ait Konferans Salonu'nda Arabuluculuk ile ilgili gelişmelerin ele alındığı bir seminer düzenlendi. 'İş hukukunda dava şartı olarak arabuluculuk' konulu seminere konuşmacı olarak Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Kurul Üyesi Avukat Nihat Şimşek, Kayseri Arabuluculuk Derneği Başkanı Av. Narin Boran Elbaşı ve Arabuluculuk Derneği Başkanı Av. Arabulucu Öğretim Görevlisi Avukat Yasemin Güllüoğlu Altun katıldı.

Arabuluculuk yeni bir ivme kazanacak

Arabuluculuğun, yeni kanun tasarısı ile büyük bir ivme kazanacağını belirten Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Kurul Üyesi Avukat Nihat Şimşek "Özellikle SGK ile alakalı davalar, belediyeler ile ilgili ortaya çıkan bir takım uyuşmazlıklar veya kamu tüzel kişiliği niteliğinde olan bir takım kuruluşlarda sadece iş davaları için değil diğer uyuşmazlıklar içinde arabuluculuğa giremedikleri içinde şikayetler vardı. Bu kamu bankaları içinde geçerli. Yeni kanun tasarısı ile birlikte yasalaştığında çok daha kolaylıkları olacak. Bu yasa, kamu kuruluşlarının da uyuşmazlıklarının arabulucuya götürüleceği engelleri de kaldırmış oldu. Çıktığı zaman çok sayıda uyuşmazlığın sadece zorunlu arabuluculukta değil, zorunlu olmayan uyuşmazlıklarında arabuluculukla çözüleceğini biliyoruz. Bütün büyük kamu bankalarının bütün hukuk müşavirliklerinde ki avukatların tamamı neredeyse arabulucu oldu. Bize de, inanılmaz sayıda uyuşmazlıkların olduğunu söylüyorlar ve arabulucuya götürme konusunda gayet istekliler. Dolayısıyla bu tasla çok ciddi yenilikler içeriyor. Yeni kanunla birlikte taraflar çözüm üretemedikleri zaman, artık uyuşmazlığın son noktasına gelindiği zaman arabulucu bir çözüm önerisinde bulunabiliyor." şeklinde konuştu.

Kayseri Arabuluculuk Derneği Başkanı Av. Narin Boran Elbaşı ise “Yeni tasarı ile iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan tazminat davaları dışındaki durumlarda Arabulucuya başvurmadan doğrudan iş mahkemesine açılan davalar usulen reddedilecek. Bu durum biz Arabulucular ve Avukatlar için çok önemli. Zira tasarı her iki meslek için köklü değişiklikler getirmektedir. Arabuluculuk sisteminin iş davalarında zorunla hale gelmesiyle yargının iş yükü azalacak, uyuşmazlıkların bir çoğu mahkemeye gitmeden çözülecek. Bu değişiklikle ortalama 3 buçuk milyon civarında uyuşmazlığın yaklaşık yüzde 18’inin ortadan kaldırılması hedeflenmekte” şeklinde konuştu.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ



