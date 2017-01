“Yarın çok geç olabilir!” CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, son dönemlerde yaşanan terör olaylarının huzuru bozmaya yönelik bir eylem olduğunu belirterek, “Birlik ve beraberlik söylemlerinin sözde kalmaması lazım. Çünkü buna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” dedi.

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni yıla dair iyi niyet dileklerinin boğazlarda kaldığını belirten Keskin, “Öncelikle geçtiğimiz Pazar günü, saat 01.22 sularında İstanbul Ortaköy Reina’da meydana gelen silahlı terör saldırısında şehit olan güvenlik güçlerine, sivil vatandaşlara Allah’tan rahmet ve ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. 2016 yılında yaşadığımız acılardan sıyrılıp, yeni yılın barış ve huzur getirmesini umut ederek bir yılı geride bıraktığımız saatlerde maalesef yeni bir terör saldırısıyla sarsıldık. Yeni yılla ilgili, iyi niyet dileklerimiz hain saldırı sonucu boğazımızda kaldı. 2017’nin ilk saatlerinde meydana gelen bu menfur terör saldırısı hepimizi derinden üzdü. Toplu taşıma araçları, şehir meydanları, gece kulüpleri yani insanın bulunduğu her alan terör örgütlerinin hedefi haline gelmiştir, yurttaşlarımızın can güvenliği tehlike altındadır. Kamplaştırma, ötekileştirme politikası sonucu ortaya çıkan hoşgörüsüzlük ve sevgisizlik terör örgütlerine ortam sunmuş ve katliamlar ortaya çıktı.” dedi.

İnsan ölümüne sevinen en adi mahluktur

“Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde yaşadığımız kayıplar, saldırılar herkesi derinden üzerken, ölümler ardından yapılan yorumlar da bir hayli üzdü” diyen Keskin şunları söyledi:

“Bir insanın ölümüne sevinmek yaratılmış en adi mahlukların yapacağı bir eylemdir. Sosyal medya araçlarında, yolda, araçta kısaca etrafımızda yapılan bu tür yorumları gördükçe ölenlerin insan değil, ‘İnsanlık’ olduğu gerçeği maalesef ortaya çıkmaktadır. Üzülerek söylüyorum ki, birlik ve beraberlik söylemlerinin sadece sözde kaldığı günler yaşıyoruz. Bir an önce herkes kendine gelmelidir, yarın her şey için çok geç olabilir. Toplum gün geçtikçe ayrışıyor, ayrışmakla kalmayıp birbirinden nefret eder duruma geliyor. Bu durum kimseye fayda sağlamaz hatta ülkenin birlik ve beraberliğini bozarak zarar verir, huzurumuzu bozar.”

