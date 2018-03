Yazıcıoğlu Kayseri'de Anıldı

''Gelecek İçin Şimdi Hep Birlikteyiz'' başlığı altında düzenlenen yemekte, Büyük Birlik Partili aileler bir araya geldi. 29 Ocak 1993 yılında rahmetli Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu liderliğinde bir araya gelerek kurulan Büyük Birlik Partisi’nin 20 yıldır teşkilatlarında görev alan ve gönül veren Alperenlerin bir araya geldiği yemekte duygusal anlar yaşandı. Eski İl Başkanı şimdi MKYK üyesi Ali Aydoğmuş’tan Mehmet Ünal’a, bugün hali hazırda İl Başkanı olan Yaşar Bekir Soğman’a kadar çeşitli kademelerde görev almış ve Büyük Birlik Partisi ile siyasi hayatını sürdürmüş simaların bir araya geldiği yemekte söz alan Mehmet Ünal, ''20 yıldır bu dava ve hareket içerisinde bulunan ve bugün burada aileleriyle bizlerle birlikte olan tüm kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Geçmişte görev aldığımız dönemdeki gibi aynı heyecan ve istekle hizmetlere devam eden teşkilatlarımıza canı gönülden başarılar diliyorum'' dedi.

İl Başkanı Yaşar Bekir Soğman ise, bu anlamlı günde tüm teşkilatların gayretleri ile yapılan çalışmalara değindi. Soğman, Büyük Birlik Partisi’nin bundan sonraki dönemde gölge kabine mantığıyla her an görev üstlenecek bir kadro kurduğunu belirtti. Soğman sözlerine Büyük Birlik Partisi’nin sloganist söylemlerden uzak projelerle gündeme geleceğini ve bunun Genel Merkez nezdinde Rahmetli Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu döneminden bu yana devam ettiğini belirtti. Projeler konusunda Kayseri için emek harcayan çalışma ekipleri oluşturduklarını ve her sorunun çözümü için empati kurarak yol aldıklarını belirtti. Yerel Seçimler öncesi Büyük Birlik Partisi Kayseri teşkilatı olarak ailelerden gençlere, istihdamdan ekonomik önerilere kadar pek çok önemli proje konusunda çalıştıklarını ve son 2014 Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler öncesinde Kayseri kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Kocasinan İlçe Başkanı Ömer Yıldız da, Büyük Birlik Partisinin adına ve ilkelerine yakışır bir tavır sergilediğini ve bu bayrağı gençlerle birlikte Kayseri için geleceğe taşıdıklarını bildirdi. Yıldız; Kayseri’nin muhalefete ihtiyacı olduğunu bunun hizmet seviyesini daha da yükselteceğini ve görev verildiğinde Kayseri için değer üreteceklerini dile getirdi. Bu bağlamda İl Başkanı Yaşar Bekir Soğman’ın sözlerine katıldığını ve Kocasinan Teşkilatı olarak her mahallenin sorunları ile ilgili komiteler kurduklarını ve çok ciddi eleştirileri bizzat işittiklerini dile getirdi. Yıldız, “Bu bağlamda 20. yılına giren Büyük Birlik Partisi duruşunu bozmamıştır. Her zaman mazlumun yanında yer almıştır. Bu mazlum bir semtte yaşayan ve hizmet alamayan bir vatandaşımız bile olabilir. Bizler hizmet kavramını Alperen Ocaklarında tedrisatımızı tamamlayarak öğrenmiş, teşkilat yapısını kavramış kişileriz'' dedi.

Melikgazi İlçe Başkanı Nail Çağlıdabakgil de, bu hizmette var olmaktan son derece memnun olduğunu, birlik ve beraberlikle her şeyin başarabileceğini ifade ederek, yemeğe katılanları selamladı.

Yemekte daha sonra eski İl Sekreteri Ahmet Biçer Ceylan, MKYK üyesi Ali Saraçoğlu , eski Melikgazi İlçe Başkanı Mehmet Hasgül, Kayseri Alperen Ocakları İl Başkanı Mahmut Cömert, eski İl Başkanlarından ve eski YİK üyesi Ramazan Sılay, eski İl Başkanlarından Mustafa Türkaslan, eski Marmaris İlçe Başkanı Bekir Uluğan da söz aldı.

Gecede Kuran-ı Kerim okundu ve dualarla ülke geleceği için temennilerde bulunuldu. Birlikte dua etmenin önemine değinilen bu gecede BBP Rahmetli Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu hatıralarla anıldı.