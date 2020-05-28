YENİ ALINAN KARARLARI TEK TEK AÇIKLANDI

Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Hazirandan itibaren tamamen kaldırılmıştır.

Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

18 yaş altına sokak kısıtlaması sürecek.

1 Haziran tarihi itibariyle restoran, kafe, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

Plajlar ve milli parklar 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçecek.

Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor

Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır.

İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek.

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak.

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.

Devletin tüm imkanlarını bu vatandaşlarımızın hizmetine sunarak zor zamanlarda yanlarında olduğumuzu gösterdik. Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz.Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen yaklaşık 8 milyon 65 yaş üstü vatandaşımız ile 25 milyondan fazla 20 yaş altı gencimiz her türlü ihtiyaçları Vefa Destek Grupları tarafından karşılandı.Bugüne kadar Vefa sosyal destek grupları toplam 6 milyon 240 binin üzerinde talebe cevap verdi.Son 18 yılda demokraside ve ekonomide kat ettiğimiz büyük mesafe geleceğimize güvenle bakmamız da en önemli güçtür.Sancaktepe'de 2 ayda inşa ettiğimiz hastanenin açılışını yarın yapacağız. Önce Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Ayasofya'da Fetih süresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşayacağız. Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yadediyoruz.27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir. Maalesef bu tarihten sonra darbe, cunta, muhtıra, bildiri veya darbe girişimi şeklinde demokrasimize yönelik pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık.