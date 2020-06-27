YENİ PARTİLERE ŞANS VERMİYORUM AK Parti Kayseri milletvekili Hülya Atçı Nergis, gündemdeki bazı konular hakkında gazetemize değerlendirmelerde bulundu. Milletvekili Atcı, yeni kurulan DEVA ve Gelecek Partisi hakkında, “Hem Türkiye genelinde hem de Kayseri özelinde bu partilere şans vermiyorum. Bu partiler birer tabela partisidir. AK Parti’nin kurulduğu yıllardaki sinerjiye bakacak olursak bu partilerin böyle bir sinerji oluşturduklarını düşünmüyorum. Kurulan bu partilerin CHP’nin değirmenine su taşıyacağını düşünüyorum” dedi.

27 Haziran 2020 Cumartesi 08:35