YENİ PARTİLERE ŞANS VERMİYORUM

AK Parti Kayseri milletvekili Hülya Atçı Nergis, gündemde yer alan bazı konular hakkında gazetemize değerlendirmelerde bulundu. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekilliğini de yürüten Milletvekili Nergis, komisyon çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü ve kız çocukları hakkında ile kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair 2 alt komisyon da kurulduğunu ifade eden Nergis, komisyon çalışmalarının devam ettiğini, alanında uzman kişilerle, kurum ve kuruluşlarla da bu konularda istişareler yapıldığını belirtti. AK Partili Nergis, ilerleyen süreçte kapsamlı bir raporun da yayımlanacağını ifade ederek, yayımlanacak raporlar birlikte zaman zaman eleştirilen de odağı olan İstanbul Sözleşmesi’nde de gözlemlenen eksikliklerin bu raporla giderilebileceğini ifade etti ve Birleşmiş Milletler’e de bu düzenlemeler konusunda başvuruların yapılabileceğine değindi.
İTTİFAK İYİ GİDİYOR
Kayseri’deki Cumhur İttifakı’nı da değerlendiren milletvekili Hülya Atçı Nergis, her iki partinin tabanlarının benzer özellikleri taşıdığını belirterek, “İki kesimin de tabanları birçok açıdan benzerdir. Çok zıt fikirlerimiz yok. Birbirine benzeyen yapılar olduğu için uzlaşmak da kolay oluyor. Tabandaki bu durum tavana da yansıyor tavanda da çok büyük bir uyum ve birliktelik var. Yani Cumhur İttifakı iyi gidiyor, ittifak sağlıklı bir şekilde devam ediyor edecek de” dedi.
PROJE HAZIR KAYNAK PROBLEMİ VAR
Kayseri’ye hızlı tren gelmesi konusunun gündemi belirli aralıklarla meşgul etmesi ve Ankara’da Kayserililerin yetersiz kalıp kalmadığı konusunda da görüşlerini dile getiren milletvekili Hülya Atçı Nergis, AK Parti’nin 20 yıllık ulaşım ve alt yapıda yaptıklarına değinerek, yapılanların da gözden kaçırılmaması gerektiğini, hızlı tren konusun güncel bir konu olduğu için yapılanların göz ardı edilebilip gündeme taşınmaya devam ettiğini söyledi. Atçı, Kayseri’nin hızlı treni hak ettiğini, kendilerinin de istediğini ifade ederek, ülkenin özellikle pandemi süreciyle birlikte yaşadığı ekonomik problemler sebebiyle, bazı önceliklerin oluşabildiğini bu yüzden yatırımlara sıranın sonra gelebileceğini belirtti. 3 Bakanın Kayseri ziyaretinde de kendilerine tekrar iletip istişare ettiklerini de sözlerine ekleyen Atçı, projenin hazır olduğunu Kayseri’ye gelme noktasında çok da zaman almayacağını düşündüğünü söyledi.
KAYSERİ’NİN EN ÖNEMLİ SORUNLARI NELER?
Kayseri’nin en önemli sorunlarının neler olduğuna yönelik soruya Nergis şöyle cevap verdi: “Tarım ve hayvancılık başta geliyor diyebiliriz. Tarım ve hayvancılığın daha çok destek alması, teşvik edilmesi gerekiyor. Sanayi konusunda ise Kayseri kendisini öz kaynaklarıyla bir noktaya getirdi. Ancak bu nokta da desteklerin artması gerekiyor. Nitelikli ve katma değeri yüksek olan üretimlerin artırılması gerekiyor. 3 Bakanımızın Kayseri ziyaretlerinde ASPİLSAN’ın Mimarsinan OSB bölgesine kuracağı fabrika da görüşüldü. Bu fabrikada yerli otomobil TOGG’un pilinin üretmesi bekleniyor, bu vesileyle de istihdam alanı oluşacak. AR’GE çalışmaları, mobilyada tasarımsal çalışmaların da artırılması ve geliştirilmesi gerekiyor.”
Pınarbaşı doğumlu olan ve Çerkes kökenli olan Hülya Atçı Nergis, Çerkes vatandaşlarının yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. Bu kapsamda yapılan kültürel faaliyetlere katıldıklarını, ihtiyaç ve talep oldukça desteklediklerini sürdürdüklerini ve bu bağlamda çalışmalar yapan dernekleri de desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Ayrıca Birleşik Kafkasya Derneği’nin Çerkes Peyniri projesini de desteklediklerini söyleyen Nergis, projenin takipçisi olduklarını da sözlerine ekledi.
“ŞIK DEĞİL”
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni partilere milletvekili desteği vereceğine yönelik açıklamalar hakkında Nergis, yapılanın şık bir şey olmadığını söyleyerek, “Bu durum hiç şık değil. Daha önce de İYİ Parti için yapılmıştı. Seçmenler CHP’ye oy veriyor ama seçmen iradesi burada görmezden gelinerek milletvekili desteği verileceği söyleniyor. Şık değil, doğru bulmuyorum, desteklemiyorum da. Milletvekillerine de yakışmıyor” dedi.
“TABELA PARTİLERİDİR”
AK Parti’nin Kayseri’deki kongreleri hakkında konuşan milletvekili Nergis, yönetimlerde kısmen değişim olabileceğini kısmen de mevcut yönetimlerle devam edilebileceğini söyledi. AK Parti’nin 20 yıldır yeni isimlere açık olduğunu da belirten Atçı, yönetimlerde yerinde kalanların da olacağını ifade etti.
Yeni partilerin Kayseri’de nasıl bir karşılığı olabileceği sorusuna AK Parti milletvekili Nergis, “Yeni partilere ben şans vermiyorum. Tabela partileridir. AK Parti’nin 20 yıl önce kuruluş aşamasında halkta ürettiği sinerjiyi yakaladıklarını sanmıyorum, öyle bir rüzgar oluşmadı, oluşturacaklarını da zannetmiyorum. Türkiye’de yönetimde, idarede bir zafiyet yok, böyle bir ihtiyaç da yok. Bu bakımdan şans vermiyorum, bu partiler ancak CHP’nin değirmenine su taşırlar” diye konuştu.
AK Parti milletvekili Hülya Atçı Nergis, son olarak sözlerine vatandaşların kontrollü sosyal hayat döneminde kurallara uyması noktasında çağrıda bulunarak, maske, sosyal mesafe ve hijyen hatırlatması yaptı.
İTTİFAK İYİ GİDİYOR
Kayseri’deki Cumhur İttifakı’nı da değerlendiren milletvekili Hülya Atçı Nergis, her iki partinin tabanlarının benzer özellikleri taşıdığını belirterek, “İki kesimin de tabanları birçok açıdan benzerdir. Çok zıt fikirlerimiz yok. Birbirine benzeyen yapılar olduğu için uzlaşmak da kolay oluyor. Tabandaki bu durum tavana da yansıyor tavanda da çok büyük bir uyum ve birliktelik var. Yani Cumhur İttifakı iyi gidiyor, ittifak sağlıklı bir şekilde devam ediyor edecek de” dedi.
PROJE HAZIR KAYNAK PROBLEMİ VAR
Kayseri’ye hızlı tren gelmesi konusunun gündemi belirli aralıklarla meşgul etmesi ve Ankara’da Kayserililerin yetersiz kalıp kalmadığı konusunda da görüşlerini dile getiren milletvekili Hülya Atçı Nergis, AK Parti’nin 20 yıllık ulaşım ve alt yapıda yaptıklarına değinerek, yapılanların da gözden kaçırılmaması gerektiğini, hızlı tren konusun güncel bir konu olduğu için yapılanların göz ardı edilebilip gündeme taşınmaya devam ettiğini söyledi. Atçı, Kayseri’nin hızlı treni hak ettiğini, kendilerinin de istediğini ifade ederek, ülkenin özellikle pandemi süreciyle birlikte yaşadığı ekonomik problemler sebebiyle, bazı önceliklerin oluşabildiğini bu yüzden yatırımlara sıranın sonra gelebileceğini belirtti. 3 Bakanın Kayseri ziyaretinde de kendilerine tekrar iletip istişare ettiklerini de sözlerine ekleyen Atçı, projenin hazır olduğunu Kayseri’ye gelme noktasında çok da zaman almayacağını düşündüğünü söyledi.
KAYSERİ’NİN EN ÖNEMLİ SORUNLARI NELER?
Kayseri’nin en önemli sorunlarının neler olduğuna yönelik soruya Nergis şöyle cevap verdi: “Tarım ve hayvancılık başta geliyor diyebiliriz. Tarım ve hayvancılığın daha çok destek alması, teşvik edilmesi gerekiyor. Sanayi konusunda ise Kayseri kendisini öz kaynaklarıyla bir noktaya getirdi. Ancak bu nokta da desteklerin artması gerekiyor. Nitelikli ve katma değeri yüksek olan üretimlerin artırılması gerekiyor. 3 Bakanımızın Kayseri ziyaretlerinde ASPİLSAN’ın Mimarsinan OSB bölgesine kuracağı fabrika da görüşüldü. Bu fabrikada yerli otomobil TOGG’un pilinin üretmesi bekleniyor, bu vesileyle de istihdam alanı oluşacak. AR’GE çalışmaları, mobilyada tasarımsal çalışmaların da artırılması ve geliştirilmesi gerekiyor.”
Pınarbaşı doğumlu olan ve Çerkes kökenli olan Hülya Atçı Nergis, Çerkes vatandaşlarının yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. Bu kapsamda yapılan kültürel faaliyetlere katıldıklarını, ihtiyaç ve talep oldukça desteklediklerini sürdürdüklerini ve bu bağlamda çalışmalar yapan dernekleri de desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Ayrıca Birleşik Kafkasya Derneği’nin Çerkes Peyniri projesini de desteklediklerini söyleyen Nergis, projenin takipçisi olduklarını da sözlerine ekledi.
“ŞIK DEĞİL”
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni partilere milletvekili desteği vereceğine yönelik açıklamalar hakkında Nergis, yapılanın şık bir şey olmadığını söyleyerek, “Bu durum hiç şık değil. Daha önce de İYİ Parti için yapılmıştı. Seçmenler CHP’ye oy veriyor ama seçmen iradesi burada görmezden gelinerek milletvekili desteği verileceği söyleniyor. Şık değil, doğru bulmuyorum, desteklemiyorum da. Milletvekillerine de yakışmıyor” dedi.
“TABELA PARTİLERİDİR”
AK Parti’nin Kayseri’deki kongreleri hakkında konuşan milletvekili Nergis, yönetimlerde kısmen değişim olabileceğini kısmen de mevcut yönetimlerle devam edilebileceğini söyledi. AK Parti’nin 20 yıldır yeni isimlere açık olduğunu da belirten Atçı, yönetimlerde yerinde kalanların da olacağını ifade etti.
Yeni partilerin Kayseri’de nasıl bir karşılığı olabileceği sorusuna AK Parti milletvekili Nergis, “Yeni partilere ben şans vermiyorum. Tabela partileridir. AK Parti’nin 20 yıl önce kuruluş aşamasında halkta ürettiği sinerjiyi yakaladıklarını sanmıyorum, öyle bir rüzgar oluşmadı, oluşturacaklarını da zannetmiyorum. Türkiye’de yönetimde, idarede bir zafiyet yok, böyle bir ihtiyaç da yok. Bu bakımdan şans vermiyorum, bu partiler ancak CHP’nin değirmenine su taşırlar” diye konuştu.
AK Parti milletvekili Hülya Atçı Nergis, son olarak sözlerine vatandaşların kontrollü sosyal hayat döneminde kurallara uyması noktasında çağrıda bulunarak, maske, sosyal mesafe ve hijyen hatırlatması yaptı.
Özel Haber: Ekrem Nazlı