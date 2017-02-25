“Yeni sistemle Kayseri şaha kalkacak”

Konferans öncesinde Birlik Vakfı Kayseri Şubesini ziyaret eden Milletvekili Metin Külünk, Vakıf Başkanı Mehmet Adıgüzel’den faaliyetler hakkında bilgi aldı.2016 yılında Birlik Vakfı Kayseri Şubesini faaliyete geçirdiklerini belirten Başkan Mehmet Adıgüzel, 350 kişilik bir öğrenci yurdu yapmak için hazırlıkta bulunduklarını ifade etti. Sonraki hedeflerinin özel okul açmak olduğunu kaydeden Başkan Mehmet Adıgüzel, teşriflerinden dolayı Milletvekili Metin Külünk’e teşekkür etti.Milletvekili Metin Külünk ise, Kayserinin Anadolu’da örnek bir şehir olduğunu ve yeni sistemle daha avantajlı bir yaşam merkezi haline geleceğini söyledi. Kentin ekonomik alt yapısının yanı sıra, 40 yıllık üniversite geleneğine bağlı olarak oluşan genç potansiyelinin de önemli bir ayrıcalık olduğuna dikkat çeken Milletvekili Metin Külünk, “Bu bağlamda, Kayseri’yi düşünürken Kayseri-İstanbul hattı, Kayseri-Ankara hattı değil; Kayseri-Şam, Kayseri-Bağdat, Kayseri-Saraybosna, Kayseri-Berlin, Kayseri-Kiev, Kayseri-Bakü temelli düşünmeliyiz. Çünkü Kayserinin bu gücü var. Hem kabuğunu kırmış dünyaya açılmış hem beraberinde yerel değerlerini korumuş, farklılıkları dostluk ve komşuluk hukukuyla bir potada eritebilmiş bir merkez. Bu şekilde bir şehir kültürünün korunması, korunurken de geliştirilmesi lazım. Kırk yıllık bir üniversite geleneği ile birlikte gelen genç bir nüfus var. Bunun yanına Kayseri kültürünü de dahil ettiğimizde, tüm bunlar 21’inci yüzyılda, kentin güç merkezi olmasında birbirini tamamlayan öğeler. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarına da çok ciddi işler düştüğü kanaatindeyim” diye konuştu.Yeni sistemle kamu bürokrasisi mantığının vatandaşın lehine değişeceğini ve bu değişimin Kayserinin daha da fazla gelişmesi için fırsat sunacağını vurgulayan Milletvekili Metin Külünk, sözlerini şöyle sürdürdü:“Yeni sistemle Kayseri uçacak. Çünkü yeni sistemin, çok konuşulmayan en önemli özelliklerinden biri, kamu bürokrasisinin mantığının ve aklının yenilenmesi. Yani kamu bürokrasisi, vatandaşın ve idealizminin merkeze konulduğu devlet idealizmine hizmet edecek bir adres olarak vücut bulacak. İkincisi de, ‘devlet mi vatandaş için, vatandaş mı devlet için’ sorusunda ‘devlet vatandaş içindir’ anlayışını yerleştirecek. Üçüncüsü ise, vatandaş gittiğinde devlet benim, diyen bir mantıkla değil; ben devletin ve sizin hizmetkarınızım, diyen bir mantıkla yeni bir kamu bürokrasisi anlayışı ortaya çıkacak. Sistem değişikliği olmadan bunlar mümkün değil, çünkü Türkiye’de memur sayısı kadar devlet anlayışı var. O anlayışın değişebilmesi için siyasetçisi ile bürokratıyla birlikte, milletin idealizmine hepimizin hizmet ettiğinin farkında olacak bir aklî dönüşüme ihtiyaç var.”Milletvekili Metin Külünk, son olarak, Kayserispor’un başarılarına değindi. Takımı şampiyon olarak görmeyi arzu ettiğini dile getiren Milletvekili Metin Külünk, “Kayserispor’un şampiyonluğa oynayan bir takım olma mecburiyeti var. Olmalı demiyorum, buna mecburiyeti var. Kentteki ekonomik gücün, bir futbol takımının başarısı ile bütünleşir hale gelmesi şehre ayrı bir değer katar, ayrı bir mana yükler” ifadelerini kullandı.