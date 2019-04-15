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YENİDEN SAYILSA SONUÇ DEĞİŞİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, “Keşke mümkün olsa da tarafsız gözlemciler otursalar Ankara ve İstanbul'u yeniden saysalar emin olun sonuç çok daha farklı değişir. Ama öyle olmadığı için şimdi böyle bir sonuçla karşı karşıyayız” dedi.

AK Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, "Seçimlerin kazanılıp kaybedilmesi sadece adayla olan bir iş değil. Sandık güvenliği çok önemliymiş, partimize düşen en önemli görev sandık güvenliğini sağlamakmış" diye konuştu.

Özhaseki, “İstanbul ve Ankara’daki sonuçlar hepimizi üzmüştür. Bundan dolayı da en çok kendi içinde öz eleştiri kültürünü geliştirip, buradan ders çıkaracak parti de biziz. Bu arada asıl ders alması gerekenler herhalde 20 yıl boyunca, sırtı yerden kalkmayanlardır. Kendilerine bir kez daha bakmaları lazım. Psikolojik olarak 1-2 şehri aldık diye havaya girmemeleri lazım” ifadelerini kullandı. 

Haber Merkezi

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