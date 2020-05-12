“Yerel medyaya acilen destek verilmeli”

Özdemir, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 ile ilgili olarak Hükümet tarafından açıklanan tedbirler içerisinde; yerel medya kuruluşlarına yönelik bir düzenlemenin bulunmadığını belirterek, “Zor durumda olan ve sektör çapında binlerce kişiye istihdam yaratılmasına vesile olan, görsel yahut yazılı olarak faaliyet gösteren yerel medyaya acilen destek verilmesi ve bu kuruluşların en azından nefes almalarının sağlanması gerekmektedir” açıklamalarında bulundu.
Yaşanan ve ciddi seviyelere ulaşan korona virüs salgını göz önünde bulundurularak, yerel medya sektöründeki firma ve şirketlerinin KOBİ kapsamına alınması sağlanarak Kredi Garanti Fonu veya KOSGEB kredi ve desteklerinden yararlandırılmasına yönelik yoğun talep alan MHP Kayseri Milletvekili Özdemir, Bakan Albayrak’a şu soruları yöneltti; “Yerel medya sektöründeki şirketlerinin, reklam ve basın-ilan faturalarından alınan KDV oranının ve kesinti yapılan Basın İlan Kurumu payının düşürülmesi sağlanabilir mi? Yerel medya kuruluşlarından, telif bedelleri başta olmak üzere RTÜK payı ile frekans bedellerinin bir süreliğine alınmaması mümkün müdür?”
TÜRKSAT uydu bedeli ödemelerinin bir süreliğine ertelenmesi veya indirim yapılması ile kamu spot yayınlarının ücretlendirilmesi suretiyle TÜRKSAT ve RTÜK'le mahsuplaşmasının sağlanması konusunda bir çalışma yapılabilmesini sorgulayan Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a şu soruları da yöneltti: “Gazete basımında kullanılan kâğıt, kalıp ve mürekkep gibi ithal malzeme maliyetlerinin kur artışlarından etkilenmemesi için geçici süreliğine bu malzemelerin gümrük vergileri kaldırılabilir mi? Belediye meclisi ve encümeni ile il genel meclisi ve hizmet birliklerinin karar ve duyuruları resmî ilan olarak her şehirdeki yerel gazetelerde yayımlanmasının zorunlu hale getirilmesi düşünülmekte midir? Basın çalışanlarına ve işsiz kalanlara Basın İlan Kurumu vasıtasıyla maaş desteği verilmesi ve tüm medya çalışanlarına bir yıllık maaşlarının yarısı kadar, isteğe bağlı olarak, uzun vadeli faizsiz kredi desteği verilmesi sağlanabilir mi?”
Yaşanan ve ciddi seviyelere ulaşan korona virüs salgını göz önünde bulundurularak, yerel medya sektöründeki firma ve şirketlerinin KOBİ kapsamına alınması sağlanarak Kredi Garanti Fonu veya KOSGEB kredi ve desteklerinden yararlandırılmasına yönelik yoğun talep alan MHP Kayseri Milletvekili Özdemir, Bakan Albayrak’a şu soruları yöneltti; “Yerel medya sektöründeki şirketlerinin, reklam ve basın-ilan faturalarından alınan KDV oranının ve kesinti yapılan Basın İlan Kurumu payının düşürülmesi sağlanabilir mi? Yerel medya kuruluşlarından, telif bedelleri başta olmak üzere RTÜK payı ile frekans bedellerinin bir süreliğine alınmaması mümkün müdür?”
TÜRKSAT uydu bedeli ödemelerinin bir süreliğine ertelenmesi veya indirim yapılması ile kamu spot yayınlarının ücretlendirilmesi suretiyle TÜRKSAT ve RTÜK'le mahsuplaşmasının sağlanması konusunda bir çalışma yapılabilmesini sorgulayan Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a şu soruları da yöneltti: “Gazete basımında kullanılan kâğıt, kalıp ve mürekkep gibi ithal malzeme maliyetlerinin kur artışlarından etkilenmemesi için geçici süreliğine bu malzemelerin gümrük vergileri kaldırılabilir mi? Belediye meclisi ve encümeni ile il genel meclisi ve hizmet birliklerinin karar ve duyuruları resmî ilan olarak her şehirdeki yerel gazetelerde yayımlanmasının zorunlu hale getirilmesi düşünülmekte midir? Basın çalışanlarına ve işsiz kalanlara Basın İlan Kurumu vasıtasıyla maaş desteği verilmesi ve tüm medya çalışanlarına bir yıllık maaşlarının yarısı kadar, isteğe bağlı olarak, uzun vadeli faizsiz kredi desteği verilmesi sağlanabilir mi?”
Haber: Ekrem Nazlı