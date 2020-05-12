“Yerel medyaya acilen destek verilmeli” MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yerel medyanın son yıllarda artan sorunlarının Kovid-19 salgını sonrasında daha da sıkıntılı bir hal almaya başladığını ifade ederek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

12 Mayıs 2020 Salı 13:22