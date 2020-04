AK Parti İl Başkanlığı tarafından uygulanan 'Nöbetçi Vekil' uygulaması kapsamında bu nöbetçi vekil olan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, parti binasında vatandaşlarla görüştü. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldız, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yerli otomobil ile 2019'u iyi bir haberle kapattıklarını belirterek, "Biliyorsunuz 2019 yılını yıllarca hazırlık yapılan yerli otomotivle alakalı cumhurbaşkanımızın önderliğinde tanıtıldı. Yalnızca ülkemize değil coğrafyamıza tanıtıldı. Yerli otomobil içerisinde son gelişmiş teknolojilerin uygulanabileceği, önümüzdeki 7 yıllık program içerisinde bütün kompenentleriyle beraber üretilebileceği, Bursa merkez olmak kaydıyla bütün illere bunların üretim tedarikiyle alakalı o zincirin kurulabileceği ve yıllarca hedeflenen, bunun üzerine siyasi iktidarların farklı girişimleri bulunan ama hamt olsun yine bu güzelliğin de AK Parti’ye nasip olduğu bir ortamda bunlar gerçekleşiyor. 2019 yılını böylece inşallah iyi bir haberle kapatmış oluyoruz. Bu mühendisliğimizin, geleceğimizin de önemli parçalarından bir tanesi" dedi.



"Yerli ürettiğimiz elektriği otomotivde kullanmak güzel bir şey"

Enerjide dışa bağımlılığın azalacağına dikkat çeken Yıldız; "İşletme maliyetleri özellikle düşük olmuş olacak. Bizim enerjide dışa bağımlılığımız azalmış olacak. Yerli üretimlerden ürettiğimiz elektriği otomotivde kullanılmasını sağlamak son derece keyifli, güzel bir şey olacak. Bütün bunların her birisini hamt olsun, bütün bu teknolojik gelişmeleri de cumhurbaşkanımız tanıttı, onları da inşallah gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.









"PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerinden arındığı kadar Türkiye, gerçek seviyesini yakalamış olacak"

Türkiye'nin PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerinden arındığı kadar gerçek seviyesini yakalamış olacağının altını çizen Taner Yıldız; "Türkiye’nin özellikle bulunduğu coğrafyada gerek Barış Pınarı harekatıyla gerekse ondan daha önceki bütün harekatlarda Suriye ve Irak sınırındaki güvenliği sağlamak açısından şimdiye kadar hamt olsun güvenlik güçlerimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin girişimleri oldu. Hep beraber buna şahit olduk. Biz; güvenlik ve özgürlüklerin bir arada yürütülmesi açısından bunların her birisini planlıyoruz. Güvenlik ve özgürlük dengesini birlikte tuttuğumuz kadar da Türkiye’de refah seviyesinin yükseleceğine inanıyoruz. Yalnızca özgürlük alanlarının bu coğrafyada tutarlı bir söylem olmayacağını hep beraber biliyoruz. PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerinden arındığı kadar Türkiye, gerçek seviyesini yakalamış olacak, normalleşmesini tamamlamış olacak. O açıdan 2019 yılı değerlendirilirken gerek siyasi, gerek idari, gerek sosyal, gerekse ekonomik ve güvenlikle alakalı bütün başlıkların her birisinin bir arada değerlendirilmesinin daha doğru olacağına inanıyoruz. Bununla alakalı Türkiye’de özellikle ekonomik büyüklüklerin 2018 yılına göre 2019 yılının daha olumlu bir seyir izlediğini görüyoruz. İnşallah inanıyor ve ümit ediyoruz ki 2020 yılında vatandaşımıza, halkımıza daha yüksek bir refah seviyesi içerisinde maddi, manevi bütün geleneklerimizle, göreneklerimizle, manevi değerlerimizle beraber kalkınabileceğimiz güzel bir yıl olur diye inşallah hedefliyoruz. Çalışmalarımızı bu şekilde odaklıyoruz" diye konuştu.



Libya'daki gelişmelere sessiz kalınamayacağını da aktaran Yıldız; "Suriye’nin, Irak’ın yaşadığı istikrarsızlıkların hemen komşusuyuz, hemen yanı başındayız. Mısır ve bir takım Ortadoğu ülkelerindeki sıkıntıların kayıtsız kalamayacağımız bir ortamda hemen yanı başındayız. Libya’daki gelişmelere tabi ki seyirci kalamayız. Onlarla beraber oradaki Müslüman kardeşlerimizin içinde bulunduğu sıkıntıyı hep beraber görüyoruz. Bununla alakalı teskere kararlarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizden alınan kararları hep beraber izliyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde belki veya hafta sonunda tekrar Libya ile alakalı teskerenin gündeme geldiğini sizler de izliyorsunuz. Bütün sektörlerde, başlıklarda AK Parti’nin dolayısıyla Türkiye’nin daha iyi bir ortama gireceği zaman dilimine gireceğimizi ümit ediyorum" şeklinde konuştu. Asgari ücrette ekonomik dengelerin dikkate alındığını da vurgulayan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız konuşmasını şöyle tamamladı;

"Asgari ücret 2 bin 324 TL açıklandı. Bunun üzerinde malum bir çalışma yapıldı. Hem komisyonun hem bakanlığın bu konudaki çalışmaları. Buradaki ana tema gönül ister ki sendikalarımızın talep ettiği 2 bin 550 TL civarındaki bir rakamın olmasını ister. Ama Türkiye’nin dengelerini mutlaka gözetip kollamak zorundayız. Cumhurbaşkanımızın bahsetmiş olduğu enflasyona özellikle çalışan kardeşlerimizi ezdirilmemesi, onun 3-4 bant daha üzerindeki bir rakamla beraber her yıl asgari ücretin belirlenmesiyle alakalı komisyonun bunu dikkate alması en önemli başlıklarımızdan bir tanesi. Buna dikkat edildi. Ama tabi ki işveren-işçi dengesi açısından da baktığımızda daha yüksek olmasını tabi ki gönül ister. Ama ekonomik dengeleri de dikkate almak kaydıyla."