AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu. Kayseri Lisesi Kariyer Günleri toplantısına konuk olan Yıldız, siyaset ve yöneticilik konusunda öğrencilere deneyimlerinden örnekler vererek tavsiyelerde bulundu.



AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel’in Kayseri lisesi için yazdığı Kayseri Lisesi marşını, konferans salonunda öğrenciler ile birlikte okumasının ardından liseli öğrencilerle samimi sohbet gerçekleştirdi.



Yıldız, “Taş Mektep’ten dünyaya açılalım istiyorum. Türkiye dünyaya nasıl bakıyor, bizler değerlerimize karşı nasıl mücadele edeceğiz, nasıl bir duruş sergileyeceğiz, bunları konuşmak istiyorum. Türkiye Dünya’nın yaklaşık yüzde biridir. Nüfus, ekonomi, enerji bakımında yaklaşık yüzde biri. Dünya 70 trilyon dolar gayri safi hasılaya sahiptir. Türkiye 830 milyar dolar. Türkiye’de 80 milyon nüfus yaşıyor. Dünya çapında insanlığın kaybedildiği bir dönemde, Türkiye özgül ağırlığı yüksek doğruyu söyleme gayretindedir. Biz biliyoruz ki, ülke çapında entelektüel bir gerçek var. Doğru yaptığımız kadar güçlendiğimiz, yanlış yaptığımız zaman zayıfladığımız bir ortamda bulunuyoruz” dedi.









“8 zengin, 3 buçuk milyar insana eşit”



Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü;

“Dünyada fok balıklarına, Belçika’da kurbağalara gösterilen alakanın, Suriye’de hiçbir savunması olmayan çocuklara kadınlar ve yaşlılara gösterilmediği dünyada yaşıyoruz. Alışmaya alışmış ve birçok gereksiz uğraşları bırakmış bir dünyada yaşıyoruz. Dünyada ilk sekiz zenginin varlıklarının üç buçuk milyar insana karşı eşit olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Dünyada istismarın çoğaldığı, başta dinin istismar edildiği, demokrasiden tutun birçok kelimenin var olduğunca istismar edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Algılar ve gerçeklerin ayrı karelerde bulunduğu bir dünyada yaşıyoruz. İletişim ve telekomünikasyonun bu kadar ilerlediği dünyada yönetim algılarının daha farklı bir manipülasyona girdiğini görüyoruz. Kültürel bir yozlaşma yaşanan bir dünyada yaşıyoruz. Biz bu değerler karşısında başarıyı yakalayacağız. Her zaman pozitif olmak durumundayız.”







​​“Para kalbinizde tehdit”



Yıldız; “Sağlık varsa hemen yanı başında hastalık var. Gençlik varsa yanı başında yaşlılık var. Bu unsurları yönetebildiğiniz kadar hayat karşısında başarılı olursunuz. Parayı cebinize koyduğunuzda bir fırsat, kalbinize koyduğunuzda bir tehdit olduğunu görürsünüz. Hiçbir varlık karşısında, makam mevki alırken sevinmeyeceğiz, verirken üzülmeyeceğiz. Her şey bir cazibe kuralıyla beraber işliyor dünya da. Bir parmak ucumuzda yedi nokta bir milyar çeşit iz var. Her birimizin genetiğinde farklılıkların olduğunu bilmemiz lazım. Bize yüklenen kaldırabildiğimizdir, tersinden okuduğumuz da, kaldıramadığımız hiçbir konuda imtihan edilmiyoruz. Bize soru kağıtları daima yapabileceğimiz koşulda geliyor. Çok zor zamanlarda yaşadığınızda her zaman bütünlüğümüzü bozmayacağız. Siz Türkiye’nin geleceğisiniz. Biriniz diğerinizden daha önemli değildir. Başarıyı zaman gösterecek” dedi.









“Türkiye’yi gençlerle ileriye götüreceğiz”



Taner Yıldız konuşmasını şöyle tamamladı;

“Bill Gates’in yüz altı milyar dolar servetine karşılık üniversite mezunu olmadığını görüyoruz. Eğer yalnızca her şey diploma olsaydı, eğer her şey etiket olsaydı şu anda ilkokul mezunu başarılı olan insanların izahını yapamıyor olacaktık. Çok okumamız gerekiyor. Kitap okumalıyız. Sanat, kültür, spor alanlarında başarı sağlamamız gerekiyor. Türkiye genç bir nüfusa sahip. Türkiye’nin geleceğini gençlerimiz ile birlikte ileriye götürmek istiyoruz. Siyasette seçme ve seçilme yaşının 18’e inmesinin gerekçelerinden bir tanesi bunun içindir. Empati yapmamız gerekiyor. Hayat karşısında doğru yeri kurgulamamız gerekiyor. Sadeciliğin gücünü, şeffaflığın gücünü kullanarak dünyada başarılı olacağız. Başarı makam sahibi olmak veya paranızın olmasından geçmiyor.“



Haber: Remzi Yıldırım / M .Furkan Şahin