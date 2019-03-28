 “Yıllar önce ektiğim tohumlar fidan oldu”

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Büyükkışla Kültür ve Dayanışma Derneği’ni, Cumhuriyet Mahallesi esnafı ve Millet Caddesi esnafını ziyaret etti. Sorunları dinleyen Dr. Sema Karaoğlu, projelerini anlattı.







Cumhuriyet Meydanındaki seçim çadırında seçmenle buluşan Dr. Karaoğlu, seçmenle birlikte halaylar çekti, marşlar söyledi. Dr. Karaoğlu, çadır önündeki yoğun kalabalık ile birlikte Andımız’ı okudu.







Kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan Dr. Sema Karaoğlu, yapılan anketlerde kadın seçmenin tercihinin kendisinden yana olmasının gurur verici olduğunu belirterek, “Yıllardır kadınlara destekleyecek çalışmalar yapıyorum. Her hangi bir siyasi beklenti olmadan yapılan bu çalışmalar sonucu sanırım beni destekliyorlar. Yıllardır Sivil Toplum Kuruluşlarında, kadınlara ekonomik kalkınmaları, kişisel gelişimleri, ya da bir takım sorunları aşabilmeleri için destek veriyorum, ektiğim tohumlar fidan olmuş meğer ve bugün meyvelerini benimle paylaşıyorlar, bu çok fedakarca bir davranış ve çok önemli bir destek. Ben kadınlara cesaret verdim. Onların önünde benden çok benimle birlikte ekonomik hayata atılan ev kadınları hala evlerde olanlar için rol model. Nasıl bir rol modellik? Mikro kredi adlı bir fon var. Türkiye İsrafı Koruma ve Önleme Vakfı’nın öncülüğünde evinde iş yapmak isteyen kadınlar, senetsiz, kefilsiz 2 bin lira para alıyorlar. Haftalık 25 lira olarak geri ödüyorlar bu parayı. 2 bin lirayı geri ödeyince, yeniden 5 bin lira alma hakkını kazanıyorlar, onu ödeyince 10 bin lira alma hakkı kazanıyorlar. Sürekli bir para desteği alabiliyorlar. Bu özellikle ev endeksli, yani evinden çalışabilecek kadınlar için geçerli. Neler yapabilir evinde? Mantı sıkabilir, yaprak sarabilir, tekstil yapabilir kadınlarımız için geçerli. Kadınlar için Türkiye’de en önemli sorun finansa erişim! Bir ev kadın bankaya gitse kredi çekemez. Çünkü işi yok, sigortası yok, bir geliri yok o yüzden banka kredi vermez. İşte bu yüzden bu mikro kredi çok önemli. Mikro kredi bir fon. Kasada biriken para var, biri kullanıyor, diğeri ödüyor. Yani bu kasadaki para hiç bitmiyor. Başkanlığını yaptığım kadın derneğinde, başkanlığını yaptığım derneğin kadınlarının düzenlediği etkinliklerle bu mikro kredi fonuna 360 bin lira para aktarılmasını sağladık. Bu paralarla Kayseri’de bugüne kadar bin beş yüz kadın bu fondan yararlandı. Ben 2012 yılında bu fona katkı için çalışırken 2019 yılında Belediye Başkan Adayı olacağım için yapmadım. Aklıma dahi getirmedim. Yani bundan yarar gelir bana diye düşünmedim. Aksine bu kadınların birçoğunun benimle siyasi görüşleri de aynı değil. Benim asıl düşüncem ve derneğimizin asıl amacı Kayseri’de yaşayan ve ekonomik hayata atılmak isteyen ev kadınlarının desteklenmesiydi. Bizde bunu yaptık ve başardık. Bugün o kadınlarımız bana oy vereceklerini söylüyorlarsa bu beni gururlandırır. Ama emin olun bana oy vermeyecekse de üzülmem. Çünkü ben karşılıksız olarak kendimi kadın haklarına adadım. Kadının ne yaşadığını en çok bir kadın bilir. Kadının ülkemizdeki değeri ortada. Her gün bir yerlerden kadın cinayetleri, tacizler, tecavüzlere dönük üçüncü sayfa haberleri geliyor! Kadın haklarını bilirse cesaretini toplamaya başlar. Biz, Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği olarak kadınlarımıza haklarını hatırlatıyoruz. Hanımeli pazarı projemizle, üreten kadınlara Kendi el emeklerini doğrudan tüketiciyle buluşturacakları, paralarını kazanacakları ortamı hazırlayacağız” şeklinde konuştu.





