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YiNE GiTTi ÇiN’E…

Araştırma-Karıştırma Servisimizin aldığı istihbarat Doğu Perinçek’in gerçek adının “Dov-Gu Pirinç-Ek” olduğunu ortaya çıkardı. Dün yine Çin’e giden Perinçek’in bu ülkeyi 101 kez ziyaret ettiği öğrenildi.  

YiNE GiTTi ÇiN’E…

Vatan Partisi Genel Başkanı, iflah olmaz “Çinperest” Doğu Perinçek yine Çin’e gitti. Doğduğundan beri Mao’cu olan ve Çin’i ölesiye seven Perinçek’in bu ülkeye 101. kez gittiği öğrenildi.

Bu arada Araştırma-Karıştırma Servisimizin aldığı istihbarat Doğu Perinçek’in gerçek adının “Dov-Gu Pirinç-Ek” olduğunu ortaya çıkardı. Bu isme benzeterek adını Türkleştirip Doğu Perinçek yapan Vatan Partisi liderinin tescilli Çinciliği ise uzun yıllardır sürüyor.

Seçim tüyoları mı alacak?
Uçağa binmeden önce Atatürk Havaalanı Dış Hatlar A Kapısı önünde Çin ziyareti ile ilgili basın açıklaması yapan Dov-Gu Pirinç-Ek, Çin Komünist Partisi ve Çin devlet yöneticileri ile görüşmek üzere dört günlüğüne Pekin’e gittiğini belirtti.

Vatan Partisi liderinin, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Çin’deki Mao’cu yoldaşlarından adaylık süreci ve kampanya hakkında tüyolar alacağı sanılıyor.

Abartılı Çin sevgisi
“Mao’cu” Vatan Partisi Genel Başkanı Dov-Gu Pirinç-Ek bir süre önce, bu ülkeye ve Çin devriminin komünist lideri Mao Zedung’a olan sarsılmaz bağlılığını göstererek, “Yoldaş” diye hitap ettiği Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping’e bir mektup göndermiş ve Komünist Parti Genel Sekreteri seçilmesini tebrik etmişti.

Rıfat Yörük
Asparagas haber

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