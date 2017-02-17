YSK seçmen listesi sorgulama hemen yapın!

16 Nisan anayasa referandumunda oy vermek için YSK sitesinden seçmen sorgulama için ysk.gov.tr sitesine girip TC numaranızla kaydınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Bunu yapmadığınız ve seçmen kütüğünde kaydınız olmadığı taktirde referandumda oy veremezsiniz.



YSK'nın muhtarlıklarda askıya çıkardığı seçmen kütüğü listeleri online olarak da sorgulanabiliyor. Seçmen sorgulama işlemini internet üzerinden ysk.gov.tr sitesinden yapacaksınız.16 Nisan referandumunda oy kullanabilmeniz için seçmen kütüğünde kaydınız olmalı. Kaydınız yoksa da 26 Şubat 2017 tarihine kadar seçmen kaydınızı yaptırmanız gerekiyor. Peki seçmen listesi sorgulamayı internet üzerinden nasıl yapacaksınız?

Seçmen sorgulama için yukardaki linke tıklayınca önünüze bir panel geliyor. Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve TC numaranızı yazın. Resim sorgulama bölümündeki şifreyi ekrana girmeyi unutmayın.



Seçmen sorgulama tuşuna bastığınızda sizin bilgileriniz çıkıyor. Aynı zamanda hanenize kayıtlı olanların bilgileri de seçmen listesi sorgulama ekranından görülebiliyor.

Peki seçmen listesi sorgulaması yaptınız ve isminiz çıkmadı ne yapacaksınız, nasıl seçmen kaydı yaptıracaksınız? Bunun için gereken belgeler neler?

Seçmen kütüğünde kaydı bulunmayanlar düzeltme ve yerleşim yeri adresi değiştirmek isteyenler nüfus müdürlüklerine şahsen başvurmak zorundalar. Bunun için de yasal bir süre var. Bu işlemi 26 Şubat 2017 (17.00) Pazar gününe kadar yapmanız gerekiyor.

Peki nüfus kütüğü kaydı için gereken belgeler neler? İlgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurmanız gerekiyor. Nüfus müdürlüğü size tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneğini vercek. O formu ve eklerini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim etmeniz gerekiyor.

Unutmayın! Referandumda oy verebilmek için mutlaka seçmen listesinde adınızın olması gerekiyor. Haliyle isminiz yoksa kayıt işlemini yaptırmadan oy veremezsiniz. Bu sadece referandum değil tüm seçimler için geçerli. O kullanabilmek için 26 Şubat'a kadar seçmen listesi sorgulamasını yapıp, kaydınızı oluşturun.



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