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Yurdaer Şahin: “Bu ülkenin topyekun bir eylem planına ihtiyacı var”

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, ülkede ekonomik sıkıntıların yaşandığını söyleyerek, “Bu ülkenin topyekun bir eylem planına ihtiyacı var” dedi.

Yurdaer Şahin: “Bu ülkenin topyekun bir eylem planına ihtiyacı var”

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimlerin bitmesinin ardından geçim derdinin başladığını kaydeden Şahin, Türkiye’de çığ gibi büyüyen bir işsizliğin olduğunu ve hükümetin bu konularda çalışmalar yapması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye’nin kalkınma ve rahatlama projesine ihtiyacı olduğunu kaydeden Şahin, “Yorucu ayları geride bıraktık. Yerel seçimleri ve ardından tekrarlanan İstanbul seçimlerini atlattık. Artık seçimler bittiğine göre geçim derdi başladı. Seçim döneminde verilen sözleri ve vaatlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Ülkede çığ gibi büyüyen bir işsizlik var. Bunlarla ilgili ne gibi önlemler alınacak bilemiyoruz. Şuanda gündemde yoğun bir önlem paketi de yok. Sanayici, esnaf, tüccar, memur hepsi sıkıntı yaşıyor. Bu ülkenin topyekun bir eylem planına ihtiyacı var. Kalkınma ve rahatlama projesine ihtiyacı var. Artık gündemi bunların meşgul etmesi gerekiyor. Görünürde seçimde olmadığına göre artık gerçeklerle yüz yüzeyiz. Bu gerçekleri iyi inceleyip ve araştırıp çıkış yolları bulmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘Artık boş vaatler ile kaybedecek vakit yok’ diyen Yurdaer Şahin, “Ülkemizi, esnafımızı ve tüccarımızı rahatlatacak çözümlerin üretilmesi gerekiyor. Artık boş vaat ve boş sözlerle kaybedecek zamanımız da vaktimiz de kalmadı. Bu konuda hükümetten ciddi yaklaşımlar bekliyoruz. Ülkemizde çok büyük sıkıntılar var. Ekonomik sıkıntılarımız var. Üretim alt seviyeye düşmüş durumda. Bunlardan nasıl çıkılacağız ve bu sürecin nasıl yürütüleceği konularında hükümetten ciddi bir yaklaşım ve planlama bekliyoruz ki, esnafta önünü görsün. Geleceğimizi göremediğimiz için yatırım yapılmıyor, ne de yeni hamlelerde bulunabiliyor. Dolayısıyla önümüzün açılması lazım” diye konuştu.
 

İHA

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