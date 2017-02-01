Ziraat odaları referandumda 'Evet' diyecek Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, düzenlediği basın toplantısında, Başkanlık sistemi için yapılacak olan referandumda ziraat odaları olarak 'Evet' oyunu vereceklerini açıkladı.

Kocasinan Ziraat Odası'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, "Bizler Kayseri’de bulunan ziraat odaları olarak ortak bir bildiri ile referandum sürecinde devletimize, milletimize, hükümetimize ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyfendiye bağlılığımızın bir nişanesi olarak evet diyeceğimizi bildiriyoruz. Çünkü bizim için demokrasi vazgeçilmezimiz milli irade gücümüz ve kardeşlikte geleceğimizdir. 15 Temmuz gecesi milletimizi ve milli kurumlarımıza, demokrasimize kast eden alçakça bir saldırıyı nasıl önlemiş, halkımız sandığına ve demokrasiye nasıl sahip çıktı ise TBMM'yi dışarıdan karıştıran vesayetlerin gücünü kırmak, hakimiyet kayıtsız şartız milletindir hükmünü gerçek anlamda uygulamak için 'evet' diyoruz. Darbeleri, ihanetleri görmüş, kalbi nasırlı hacı ninelerin duasına 'amin' demek için evet diyeceğiz. Aşık Veysel’in toprağına sadık kalmak için evet, Akif’in istiklaline dimdik mısra olan 15 Temmuz şahadeti aşkına 'evet' diyeceğiz. Halep’in, Gazze’nin, Arakan’ın, hicret eden mazlumların veda tepesinde ensar olmak için 'evet' diyeceğiz. Saflarımızdaki sıklığı ölümle, terörle, kanla, iç savaşla dışarıdaki kan kuklalarıyla seyreltmek isteyen kim varsa onların yüzlerine haykırmak için 'evet' diyeceğiz. Kalıcı siyasi istikrar için, hızlı ve etkili icraatlar için, güvenli ve huzurlu Türkiye için, güçlü meclis için, birlik ve uzlaşma için, güçlü bir Türkiye için 'evet' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş'in yanı sıra, Develi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat, Sarız Ziraat Odası Başkanı Mehmet Erkek, Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç, Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant, Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Metin Altıparmak, Akkışla Ziraat Odası Başkanı Sedat Eraslan, Sarıoğlan Ziraat Odası Başkanı Burhan Akdoğan, Felahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kuzugüden ve Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak katıldı.

İHA

