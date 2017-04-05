Sosyal medyanın yeni fenomeni 'Ayşe Teyze' 05 Nisan 2017, 09:47 124 Görüntülenme

Balıkesir'de 16 Nisan referandumu öncesi sosyal medyanın yeni fenomeni olan ve "evet" oyu kullanacağını açıkladıktan sonra konuşması sosyal medyada tıklanma rekorları kıran Ayşe Kocagöz, videoyu çekerek paylaşan Balıkesir Anka Gençlik Derneği gönülüsü Nur Gacal’a teşekkür etti. Kocagöz, “Hollanda'da yaşananlar gözümün önüne geldi. Atlarını, köpeklerini bizim insanlarımızın üzerine yürüttüler. Hollanda hayır diyor. Almanya hayır diyor. Amerika hayır diyor. PKK hayır diyor. Biz neden hayır diyelim? Onlar bizi atlarına, köpeklerine çiğnetsinler mi? Yedirsinler mi? Onlar gözümün önüne gelince moralim bozuldu. Ben hayır demem. Ben evet derim. Hollanda’nın yanında olmam. Amerika’nın yanında olmam. Almanya’nın yanında olmam. PKK’nın yanında hiç olmam. Türkiye’nin geleceği için, çocuklarımız için, torunlarımız için evet derim. Bir kere değil, bin kere evet derim” dedi.