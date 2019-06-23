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10 Altın, 6 Gümüş ve 5 Bronz madalya kazandılar

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 'Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda Kayseri'den katılan sporcular 10 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

10 Altın, 6 Gümüş ve 5 Bronz madalya kazandılar

19-21 Haziran 2019 tarihleri arasında İzmir Foça’da yapılan birbirinde heyecanlı müsabakalarla sona erdi. Foça’nın Mersinaki Koyu’nda 5, 7,5 ve 10 kilometrelik parkurlarda düzenlenen yarışlarda 158 sporcu Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonasında ülkemizi temsil edebilmek için kulaç attılar. Kayseri’den katılan sporcular, şampiyona boyunca madalya kürsüsünü boş bırakmayarak Kayseri’nin adını sıkça duyurdu. Sporcularımız 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazandı.



Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, şampiyonada şehri başarıyla temsil eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek sporcularımıza başarılar diledi.
 

İHA

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