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13 hafta final gibi geçecek

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

13 hafta final gibi geçecek
Teknik direktör Marius Sumudica, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezonun sonu yaklaştıkça oynanan maçların zorluk derecesinin arttığını belirterek, "Ligin bitmesine 13 hafta kaldı. Bu 13 hafta benim için final gibi geçecek." diye konuştu.
Sumudica, sakatlığı bulunan oyuncularının tedavilerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.
Sarı-kırmızılılar, antrenmanda koşunun ardından pas organizasyonları ve topla çeşitli çalışmalar üzerinde durdu. İdmanda bazı oyuncuların kondisyon ve denge çalışması yaptığı görüldü.
AA
 
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