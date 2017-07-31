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14 yaşında 24 altın madalya kazandı

Kayseri'de 8 yaşında tekvandoya başlayan Durmuş Gün, 5 senede 24 altın madalya kazandı. Spora hobi olarak başladığını belirten Gün, hedefinin Avrupa ve Dünya Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi.

14 yaşında 24 altın madalya kazandı
14 yaşında olan Durmuş Gün, 8 yaşındayken hobi olarak başladığı tekvandoda, katıldığı 25 turnuvada toplam 24 altın, 1 bronz madalya kazandı. Hedefinin Avrupa ve Dünya Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyleyen Gün, "Hedefime ulaşmak için düzenli biçimde antrenman yapıyorum. Hocam ve ailem bana çok destek oluyor. Günlük yaklaşık 7 saat çalışıyorum" dedi.

"Türkiye şampiyonalarında hep birinci yaptık"
Durmuş Gün'ün antrenörü Mecit Gültekin ise, ilk hedeflerinin Kayseri şampiyonluğunu almak olduğunu, ancak geldikleri durumda çıtayı beklenmedik biçimde yükselttiklerini söyledi. Antrenör Mecit Gültekin, "İlk geldiğinde 8 yaşındaydı. Bu spora hobi olarak başladı ve antrenmanlara da o düşünceyle katıldı. Ben yetenekli olduğunu gördüğüm andan itibaren elime aldım. Devamlı, düzenli antrenmanlar yaptık. Programımızı ona göre yaptık, kilolarını ona göre ayarladık. İlk hedefimiz Kayseri Şampiyonu olmaktı. Girdiğimiz ilk maçta 1. olduk. Sonrasında hiç yenilmeden Kayseri’de şampiyon olarak devam ettik. Türkiye maçlarına ilk gittiğimizde de maçı verdik. İlk gittiğimiz maçta tecrübesizdik. Ondan sonraki bütün Türkiye Şampiyonalarında hep 1. olduk. Anadolu Yıldızları’na 4 defa katıldık, 3 kere şampiyon olduk. En son Ortaokulları Arası turnuvaya gittik, orada da 1. olarak sezonu kapattık" diye konuştu.
Antrenör Gültekin, öğrencisiyle birlikte yurt dışındaki turnuvalarda milli takım formasıyla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini sözlerine ekledi.
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