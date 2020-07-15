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15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu 30 sporcunun katılımıyla yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yanında bulunan alanda yapılan koşuya 15 kız ve 15 erkek sporcu katıldı. Bin metrelik yarışta sporcular dereceye girebilmek için büyük gayret sarf etti. Yarışma hakkında bilgiler veren Filiz Koltuk Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Koordinatörü; "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yapmış olduğumuz bin metrelik atletizm müsabakalarımızı sonuçlandırdık.



Pandemiden dolayı sembolik olarak gerçekleştirdiğimiz müsabakamıza 15 kız 15 erkek sporcumuz katıldı. Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından günün anlam ve önemine binaen tişörtler dağıtıldı. Sporcularımıza madalyalarını vererek uğurladık" dedi.

Yarışın ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. 



 

İHA

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