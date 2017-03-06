2017 FIS Snowboard Dünya Kupası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Erciyes AŞ ve Türkiye Kayak Federasyonu iş birliğiyle, İstikbal ana sponsorluğunda FIS tarafından Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona 19 ülkeden 104 sporcu katıldı.Carezza (İtalya), Rogla (Slovenya), Bansko (Bulgaristan), Bokwang (Güney Kore) ve Kazan'da (Rusya) yapılan yarışların ardından final etabı, Develi Kapı'da hazırlanan özel pistte gerçekleştirilen mücadelelerle son buldu.Erkekler genel klasmanda Bulgaristan'dan Radoslav Yankov şampiyon oldu. İkinciliği Avusturyalı Andreas Prommegger'in elde ettiği organizasyonda, üçüncü basamakta ise aynı ülkeden Karl Benjamin yer aldı.Kadınlar genel klasmanında ise yarışmayı Rusya'dan Alena Zavarzina şampiyon tamamladı. İsviçre'den Patrizia Kummer'in ikinci basamakta yer aldığı organizasyonda, Çekya'dan Ester Ledecka üçüncü oldu.Şampiyonanın Kayseri etabında ise kadınlarda Alena Zavarzina (Rusya) birinci, Ester Ledecka (Çekya) ikinci, Patrizia Kummer (İsviçre) üçüncü sırayı aldı. Erkeklerde ise Avusturyalı Andreas Prommegger'in birinciliği elde ettiği Kayseri etabında, Radoslav Yankov (Bulgaristan) ikinci, Karl Benjamin (Avusturya) ise üçüncü geldi.Yarışmanın sonunda Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.Kamçı, Çelik ve Yarar yarışmacıları göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik etti.Öte yandan, toplam 165 bin lira değerindeki para ödülü sporculara dağıtıldı.