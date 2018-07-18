2018-2019 sezonu Kadın Ligleri için başvurular başladı

Kulüpler, 27 Temmuz 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili formları doldurarak kadinfutbolu@tff.org e-mail adresine göndermeleri gerekiyor. Kadın Ligleri takvimi, kulüplerin yapacağı başvurular dahilinde belirlenecek ve www.tff.org üzerinden yapılacak duyuru ile kura çekiminin tarihi ve yeri bildirilecek.



Yıldız ve Genç Kız Şampiyonaları 1. eleme Turu müsabakalarının Eylül ayının ilk ve 2. haftasında oynatılması planlanıyor. Liglerde yer alan ve/veya sadece yıldız - genç yaş kategorilerinde müsabakalara iştirak eden kulüplerin Yıldız ve Genç Kız kategorilerinde de katılım durumlarını belirten başvurularını 27 Temmuz 2018 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekiyor. [Spor Servisi]



