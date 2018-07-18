Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

2018-2019 sezonu Kadın Ligleri için başvurular başladı

2018-2019 sezonu Kadın Ligleri Statüsü'nün yayınlanmasının ardından, 2018-2019 sezonunda Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi ve Kadınlar 3. Ligi'nde yer almak isteyen kulüpler için başvuru süreci başladı.

2018-2019 sezonu Kadın Ligleri için başvurular başladı

Kulüpler, 27 Temmuz 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili formları doldurarak kadinfutbolu@tff.org e-mail adresine göndermeleri gerekiyor. Kadın Ligleri takvimi, kulüplerin yapacağı başvurular dahilinde belirlenecek ve www.tff.org üzerinden yapılacak duyuru ile kura çekiminin tarihi ve yeri bildirilecek.

Yıldız ve Genç Kız Şampiyonaları 1. eleme Turu müsabakalarının Eylül ayının ilk ve 2. haftasında oynatılması planlanıyor. Liglerde yer alan ve/veya sadece yıldız - genç yaş kategorilerinde müsabakalara iştirak eden kulüplerin Yıldız ve Genç Kız kategorilerinde de katılım durumlarını belirten başvurularını 27 Temmuz 2018 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekiyor. [Spor Servisi]
 
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberSporKadın Ligleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.