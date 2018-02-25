2020 Dünya Şampiyonası'na biz de adayız

Zorlu, yaptığı açıklamada, briçin önemli bir kitleye hitap ettiğini belirterek, bu sporu her yaş gurubundaki insanların severek yaptığını ifade etti.

Müsabakalara katılan 80 yaşın üzerinde birçok oyuncuları olduğunu da vurgulayan Zorlu, briçin insanları birleştiren, sosyalleştiren bir spor olduğunu belirtti.

Federasyon başkanı Zorlu, Türkiye'ye yayılmış 250'nin üzerinde briç kulübü olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bunların hepsi spor kulübü tescili almıştır. Faaliyetlerine bu şekilde devam ediyorlar. Türkiye'nin birçok kıyı kentinde, insanlar emekli olduğu zaman briçi çok önemli bir faktör olarak görüyor. Çünkü emeklilikte zamanları bol olduğu için, vakit geçirmek için briçi, bir hobi, arkadaşlarıyla bir buluşma, arkadaş kazanma ortamı olarak görüyorlar. Briç muhakemeye, çabuk düşünmeye ve bilgiye dayanan, sosyalleşme ortamı sağlayan harika bir spor. Toplumumuz kartla oynandığı için briçin değerinin yeterince farkında değil. Ama bugün dünyada dört yılda bir akıl olimpiyatları yapılıyor. Burada baş sporlar satranç ve briç. Yani bu spor son derece kıymetli."

2020 Dünya Briç Şampiyonası'nı Türkiye'de yapmak için aday olduklarının altını çizen Zorlu, önümüzdeki mart ayında Dünya Briç Federasyonu yöneticilerinin Türkiye'ye gelerek şampiyonayı düzenlemek istedikleri Antalya, İzmir ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde inceleme yapacağını aktardı.



Briç nedir?

Briç, oyun kartları ile yapılan stratejik ve çözümsel düşünmeyi esas alan olimpik bir beyin sporudur

AA

