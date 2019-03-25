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3. Kayseri İHL spor oyunları başlıyor

Kayseri’de artık geleneksel olarak düzenlenmeye başlanan imam hatip okulları arası spor oyunlarının üçüncüsü bu yıl da önceki yılda olduğu gibi Hikmet Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yürütülüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenecek olan  "3. Kayseri İmam Hatip Okulları Arası Spor Oyunları Projesi” ile imam hatip okullarında okuyan öğrencilerin kaynaştırılması ve sağlıklı yaşam için sporun teşvik edilmesi amaçlanıyor.

3. Kayseri İHL spor oyunları başlıyor

Projeyle ilgili açıklama yapan Kulüp Başkanı Atabay Çelik, “Spor oyunlarının 2. sini 2018 yılında yaklaşık 1200 öğrenci ile 14 farklı spor branşında gerçekleştirdik. Kayseri eğitim ve spor camiasından önemli geri dönüşler aldık. Bu yıl için yeniden kolları sıvadık, bakanlıktan proje desteği aldık ve kendimize yeni hedefler koyduk. 25 farklı spor branşında 2500 öğrenciye ulaşmayı hedefledik. İnşallah, bu projemiz ilimize, genç sporcu öğrencilerimize önemli katkılar sağlayacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Spor oyunlarında; Futbol, Futsal, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Taekwondo, Karate, Wushu, Kickboks, Judo, Boks, Güreş, Dart, Bocce, Satranç, Bisiklet, Halter, Kros, Okçuluk, Yüzme, Oryantring, Atletizm, Tenis, Masa Tenisi ve Badminton gibi 25 farklı spor branşında turnuvalar için ön başvurular http://www.ihlsporoyunlari.com adresinden alınmaya başlandı.

Haber Merkezi

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