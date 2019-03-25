3. Kayseri İHL spor oyunları başlıyor Kayseri’de artık geleneksel olarak düzenlenmeye başlanan imam hatip okulları arası spor oyunlarının üçüncüsü bu yıl da önceki yılda olduğu gibi Hikmet Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yürütülüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenecek olan "3. Kayseri İmam Hatip Okulları Arası Spor Oyunları Projesi” ile imam hatip okullarında okuyan öğrencilerin kaynaştırılması ve sağlıklı yaşam için sporun teşvik edilmesi amaçlanıyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:08