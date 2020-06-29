3 puanlık galibiyet

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Sivasspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare'nin şutunu kaleci çeldi.
8. dakikada korner vuruşunda, savunmadan seken topta ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Kılınç'ın şutu direkten döndü.
10. dakikada ceza sahası içerisine açılan ortada Rienstra'nın Yatabare'ye topsuz alanda yaptığı müdahaleyi hakem Mete Kalkavan penaltı olarak değerlendirdi.
12. dakikada Sivasspor'da penaltı vuruşunu kullanan Mert Hakan Yandaş, topu kale üstünden dışarı gönderdi.
33. dakikada Uğur Çiftiçi'nin yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Fernandao'nun vuruşu dışarı çıktı.
45. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın ceza sahası dışından şutu kale direği üstünden auta çıktı.
45. dakikada Sivasspor'da ceza sahası dışarısında topla buluşan Fatih Aksoy'un şutu kaleci Lung'da kaldı.
45+3. dakikada Kayserispor'da Hasan Hüsey Acar'ın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Samassa çelmeye çalışsa da meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx
Sivasspor: Samassa xx, Uğur Çiftçi xx, Aaron xx, Caner Osmanpaşa xx, Fatih Aksoy xx, Marcelo xx, Hakan Yandaş xx, Claudemir xx, Emre Kılınç xxx, Fernandao xx, Yatabare xx
Yedekler: Muammer, Cofie, Papp, Armin Derlek, Samba Camara, Peter Skuletic, Ziya Erdal, Barış Yardımcı, Kone, Erdoğan Yeşilyurt
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kayserispor: Lung xx, Hasan Hüseyin Acar xxx, Pedro Henrıque xx, Kravets xx, Mesanovic xx, Djedje xx, Rienstra x (Yasir Subaşı dk. 29 xx), Mensah xx, Sapunaru xx, Dıego Angelo xx, Campanharo xx
Yedekler: İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Lopes, Emre Demir, Ömer Uzun, Aksel Aktaş, Mert Kula, Cenk Şahin, Situm
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Gol: Hasan Hüseyin Acar (dk. 45+3) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy (Sivasspor), Mensah (Kayserispor)
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Kayserispor'da savunmayı geçerek ceza sahasının içerisine giren Mensah'ın şutu kale direğinin yanından dışarı çıktı.
54. dakikada savunmadan seken topta ceza sahası dışarısında topla buluşan Ziya Erdal'ın yerden şutunu kaleci Lung çeldi.
67. dakikada Pedro'nun ceza sahası dışından şutu kaleci Samassa'da kaldı.
80. dakikada Ziya Erdal'ın ceza sahası içerisinde rakip futbolcuyla müdahalesinde maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda Mensah meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-2
90+4. dakikada Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından yerden yaptığı vuruşu kaleci Lung güçlükle çeldi.
90+5. dakikada Sivasspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Claudemir'in şutu kaleci Lung'da kaldı.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx
Sivasspor: Samassa x, Marcelo xx, Aaron xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi x (Armin Derlek dk. 78 x), Emre Kılınç xx, Fatih Aksoy xx (Ziya Erdal dk. 46 x), Claudemir xx, Mert Hakan Yandaş x (Erdoğan dk. 70 x), Fernandao xx (Kone dk. 59 x), Yatabare x (Skuletic dk. 70 x)
Yedekler: Muammer, Cofie, Papp, Samba Camara, Barış Yardımcı
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kayserispor: Lung xx, Rienstra x (Yasir Subaşı dk. 29 xx), Sapunaru xx, Diego Angelo xx, Djedje xx, Hasan Hüseyin Acar xxx (Miguel Lopes dk. 77 x), Campanharo xx, Pedro Henrique xx, Mensah xxx, Kravets xx (Situm dk. 69 x), Mesanovic xx
Yedekler: İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Emre Demir, Ömer Uzun, Aksel Aktaş, Mert Kula, Cenk Şahin
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Goller: Hasan Hüseyin Acar (dk. 45+3), Mensah (dk. 84) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Ziya Erdal (Sivasspor), Mensah, Mesanovic, Yasir Subaşı, Miguel Lopes (Kayserispor)
7. dakikada Sivasspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Yatabare'nin şutunu kaleci çeldi.
8. dakikada korner vuruşunda, savunmadan seken topta ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Kılınç'ın şutu direkten döndü.
10. dakikada ceza sahası içerisine açılan ortada Rienstra'nın Yatabare'ye topsuz alanda yaptığı müdahaleyi hakem Mete Kalkavan penaltı olarak değerlendirdi.
12. dakikada Sivasspor'da penaltı vuruşunu kullanan Mert Hakan Yandaş, topu kale üstünden dışarı gönderdi.
33. dakikada Uğur Çiftiçi'nin yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Fernandao'nun vuruşu dışarı çıktı.
45. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın ceza sahası dışından şutu kale direği üstünden auta çıktı.
45. dakikada Sivasspor'da ceza sahası dışarısında topla buluşan Fatih Aksoy'un şutu kaleci Lung'da kaldı.
45+3. dakikada Kayserispor'da Hasan Hüsey Acar'ın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Samassa çelmeye çalışsa da meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx
Sivasspor: Samassa xx, Uğur Çiftçi xx, Aaron xx, Caner Osmanpaşa xx, Fatih Aksoy xx, Marcelo xx, Hakan Yandaş xx, Claudemir xx, Emre Kılınç xxx, Fernandao xx, Yatabare xx
Yedekler: Muammer, Cofie, Papp, Armin Derlek, Samba Camara, Peter Skuletic, Ziya Erdal, Barış Yardımcı, Kone, Erdoğan Yeşilyurt
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kayserispor: Lung xx, Hasan Hüseyin Acar xxx, Pedro Henrıque xx, Kravets xx, Mesanovic xx, Djedje xx, Rienstra x (Yasir Subaşı dk. 29 xx), Mensah xx, Sapunaru xx, Dıego Angelo xx, Campanharo xx
Yedekler: İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Lopes, Emre Demir, Ömer Uzun, Aksel Aktaş, Mert Kula, Cenk Şahin, Situm
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Gol: Hasan Hüseyin Acar (dk. 45+3) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy (Sivasspor), Mensah (Kayserispor)
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Kayserispor'da savunmayı geçerek ceza sahasının içerisine giren Mensah'ın şutu kale direğinin yanından dışarı çıktı.
54. dakikada savunmadan seken topta ceza sahası dışarısında topla buluşan Ziya Erdal'ın yerden şutunu kaleci Lung çeldi.
67. dakikada Pedro'nun ceza sahası dışından şutu kaleci Samassa'da kaldı.
80. dakikada Ziya Erdal'ın ceza sahası içerisinde rakip futbolcuyla müdahalesinde maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda Mensah meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-2
90+4. dakikada Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından yerden yaptığı vuruşu kaleci Lung güçlükle çeldi.
90+5. dakikada Sivasspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Claudemir'in şutu kaleci Lung'da kaldı.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx
Sivasspor: Samassa x, Marcelo xx, Aaron xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi x (Armin Derlek dk. 78 x), Emre Kılınç xx, Fatih Aksoy xx (Ziya Erdal dk. 46 x), Claudemir xx, Mert Hakan Yandaş x (Erdoğan dk. 70 x), Fernandao xx (Kone dk. 59 x), Yatabare x (Skuletic dk. 70 x)
Yedekler: Muammer, Cofie, Papp, Samba Camara, Barış Yardımcı
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kayserispor: Lung xx, Rienstra x (Yasir Subaşı dk. 29 xx), Sapunaru xx, Diego Angelo xx, Djedje xx, Hasan Hüseyin Acar xxx (Miguel Lopes dk. 77 x), Campanharo xx, Pedro Henrique xx, Mensah xxx, Kravets xx (Situm dk. 69 x), Mesanovic xx
Yedekler: İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Emre Demir, Ömer Uzun, Aksel Aktaş, Mert Kula, Cenk Şahin
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Goller: Hasan Hüseyin Acar (dk. 45+3), Mensah (dk. 84) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Ziya Erdal (Sivasspor), Mensah, Mesanovic, Yasir Subaşı, Miguel Lopes (Kayserispor)
İHA