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30 Ağustos Muaythai Zafer Şampiyonası tamamlandı

2019 yılı Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilciliğinin faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Şampiyonasını Talas Spor salonunda gerçekleştirildi.

30 Ağustos Muaythai Zafer Şampiyonası tamamlandı

Şampiyona ile ilgili olarak bilgi veren Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, "Gençler kategorisinde yaptığımız şampiyonamız 2019 yılının 9. Faaliyetiydi. Sultan Alparslan Han'dan , Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Terörle mücadelede Şehit Olmuş Vatanı Vatan yapan ecdadımızı anarak gençlerimizle duygu ve mücadele dolu bir şampiyona gerçekleştirdik. Aynı zamanda program içerisinde bir bölümde de LÖSEV yetkilisi ile lösemili çocuklar için neler yapılacağına dair sporcularımıza bilgi verildi" dedi.
 

İHA

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