33. hafta hakemleri açıklandı

Yarın
20.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
12 Mayıs Cumartesi
16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa
19.00 Atiker Konyaspor - Göztepe: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım
13 Mayıs Pazar
16.00 Bursaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş: Halis Özkahya
19.00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy
14 Mayıs Pazartesi
20.00 Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan
20.00 Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
20.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
12 Mayıs Cumartesi
16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa
19.00 Atiker Konyaspor - Göztepe: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım
13 Mayıs Pazar
16.00 Bursaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş: Halis Özkahya
19.00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy
14 Mayıs Pazartesi
20.00 Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan
20.00 Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek