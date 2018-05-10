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33. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 11, 12,13, 14 Mayıs'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan yapılan açıklamada Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:

33. hafta hakemleri açıklandı
Yarın 
20.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık 

12 Mayıs Cumartesi 
16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa 
19.00 Atiker Konyaspor - Göztepe: Ümit Öztürk 
19.00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım 

13 Mayıs Pazar 
16.00 Bursaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu 
19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş: Halis Özkahya 
19.00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy 

14 Mayıs Pazartesi 
20.00 Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan 
20.00 Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek 
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