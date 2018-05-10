33. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 11, 12,13, 14 Mayıs'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan yapılan açıklamada Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:

10 Mayıs 2018 Perşembe 11:16