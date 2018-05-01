38 taraftar spordan men edildi

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta sarı lacivertli takımın kalecisi Volkan Demirel'e yabancı madde atan taraftarlar gözaltına alınmıştı. Karşılaşmanın ardından gözaltına alınan 38 taraftarla ilgili işlem yapıldı.

Spor Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan taraftarlarla ilgili karar verildi. Buna göre 38 kişiye süresiz olarak spordan men cezası verildi.

(futbolarena)

