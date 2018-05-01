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38 taraftar spordan men edildi

Kayserispor’un Fenerbahçe ile karşılaştığı maçta olaylara karışan 38 taraftar spordan men edildi.

38 taraftar spordan men edildi
FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta sarı lacivertli takımın kalecisi Volkan Demirel'e yabancı madde atan taraftarlar gözaltına alınmıştı. Karşılaşmanın ardından gözaltına alınan 38 taraftarla ilgili işlem yapıldı.
Spor Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan taraftarlarla ilgili karar verildi. Buna göre 38 kişiye süresiz olarak spordan men cezası verildi.
(futbolarena)
 
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