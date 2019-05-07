4-2’lik Yenilgi

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada Sosa, ceza sahası yayına yakında yerden kullandığı serbest vuruşu kaleci Lung'un soluna gönderdi. Lung'un müdahalesi yetersiz kalınca meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-0
20. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda direkten dönen meşin yuvarlağı Yusuf Yazıcı tamamladı. 2-0
32. dakikada Kravets'in pasında topla birlikte ceza sahası sağına inen Hasan Hüseyin Acar meşin yavurlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluşturdu. 2-1
41. dakikada bir taraftar sahaya girerek Uğurcan Çakır'a sarıldı. Güvenlik güçleri tarafından saha kenarına alınan taraftarın gözaltına alınmak istenmesi üzerine taraftarlarla güvenlik güçleri arasında kısa bir gerginlik yaşandı. Bordo-mavili takımın yedek kulübesinde yer alan oyuncularda olaya müdahil oldu.
Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Ali Saygın Ögel xx, Mustafa Sönmez xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Hüseyin Türkmen xx, Mejad Hosseini xx, Novak xx, Sosa xx, Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür xx, Amiri x, Nwakaeme x, Rodallega xx
Yedekler: Arda, Zargo Toure, Ibanez, Olcay Şahan, Murat Cem Akpınar, Batuhan Artaslan, Caleb Ekuban
Teknik Direktör: Ünal Karaman
İstiklal Mobilya Kayserispor: Lung x (MuammerZülfikar Yıldırım dk. 38 x), Lopes x, Kana-Biyik x, Sapunaru x, Atila Turan x, Hasan Hüseyin Acar x, Şamil x, Deniz Türüç x, Chery x, Varela x, Kravets x
Yedekler: Asamoah Gyan, Levent, Bilal, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Hakan Çıtak, Adem Doğan, Mert, Kucher
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Sosa (dk. 16), Yusuf Yazıcı (dk. 20) (Trabzonspor), Hasan Hüseyin Acar (dk. 32) (İstiklal Mobilya Kayserispor)
Sarı Kart: Kravets (İstiklal Mobilya Kayserispor)
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Varela'nın yerden kale sahası içine doğru gönderdiği pasa Kravets'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
55. dakikada Deniz Türüç'ün sol taraftan ceza sahası içine yaptığı ortaya Kravets'in kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
57. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
64. dakikada Varela'nın kale sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Hasan Hüseyin Acar meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluşturdu. 2-2
65. dakikada Nwakaeme'nin kale sahası içine doğru gönderdiği topu iyi takip eden Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağalarla buluşturdu. 3-2
84. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ara pasıyla ceza sahası içine giren Novak, yerde kalmasına rağmen vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağalarla buluştu. 4-2
86. dakikada ceza sahası içindeki Olcay'ın çıkardığı topa ceza sahası dışında ayağının içiyle gelişine vurun Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Ali Saygın Ögel xx, Mustafa Sönmez xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Kamil Ahmet Çörekçi xxx, Hüseyin Türkmen xxx, Mejad Hosseini xxx, Novak xxx, Sosa xxx, Yusuf Yazıcı xxx, Abdulkadir Ömür xxx (Murat Cem Akpınar dk. 88 ?), Amiri x (Ekuban dk. 58 x), Nwakaeme xxx, Rodallega xx (Olcay Şahan dk. 74 x)
Yedekler: Arda, Zargo Toure, Ibanez, Batuhan Artaslan
Teknik Direktör: Ünal Karaman
İstiklal Mobilya Kayserispor: Lung x (Muammer Yıldırım dk. 38 x), Lopes x, Kana-Biyik x, Sapunaru x, Atila Turan x, Hasan Hüseyin Acar x, Şamil x (Bilal dk. 81 ?), Deniz Türüç x, Chery x, Varela x (Asamoah Gyan dk. 81 ?), Kravets x
Yedekler: Levent, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Hakan Çıtak, Adem Doğan, Mert, Kucher
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Sosa (dk. 16), Yusuf Yazıcı (dk. 20), Abdulkadir Ömür (dk. 65), Novak (dk. 84) (Trabzonspor), Hasan Hüseyin Acar (dk. 32 ve 64) (İstiklal Mobilya Kayserispor)
Sarı Kartlar: Kravets, Chery, Deniz Türüç (İstiklal Mobilya Kayserispor), Yusuf Yazıcı, Mejad Hosseini (Trabzonspor)
16. dakikada Sosa, ceza sahası yayına yakında yerden kullandığı serbest vuruşu kaleci Lung'un soluna gönderdi. Lung'un müdahalesi yetersiz kalınca meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-0
20. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda direkten dönen meşin yuvarlağı Yusuf Yazıcı tamamladı. 2-0
32. dakikada Kravets'in pasında topla birlikte ceza sahası sağına inen Hasan Hüseyin Acar meşin yavurlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluşturdu. 2-1
41. dakikada bir taraftar sahaya girerek Uğurcan Çakır'a sarıldı. Güvenlik güçleri tarafından saha kenarına alınan taraftarın gözaltına alınmak istenmesi üzerine taraftarlarla güvenlik güçleri arasında kısa bir gerginlik yaşandı. Bordo-mavili takımın yedek kulübesinde yer alan oyuncularda olaya müdahil oldu.
Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Ali Saygın Ögel xx, Mustafa Sönmez xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Hüseyin Türkmen xx, Mejad Hosseini xx, Novak xx, Sosa xx, Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür xx, Amiri x, Nwakaeme x, Rodallega xx
Yedekler: Arda, Zargo Toure, Ibanez, Olcay Şahan, Murat Cem Akpınar, Batuhan Artaslan, Caleb Ekuban
Teknik Direktör: Ünal Karaman
İstiklal Mobilya Kayserispor: Lung x (MuammerZülfikar Yıldırım dk. 38 x), Lopes x, Kana-Biyik x, Sapunaru x, Atila Turan x, Hasan Hüseyin Acar x, Şamil x, Deniz Türüç x, Chery x, Varela x, Kravets x
Yedekler: Asamoah Gyan, Levent, Bilal, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Hakan Çıtak, Adem Doğan, Mert, Kucher
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Sosa (dk. 16), Yusuf Yazıcı (dk. 20) (Trabzonspor), Hasan Hüseyin Acar (dk. 32) (İstiklal Mobilya Kayserispor)
Sarı Kart: Kravets (İstiklal Mobilya Kayserispor)
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Varela'nın yerden kale sahası içine doğru gönderdiği pasa Kravets'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
55. dakikada Deniz Türüç'ün sol taraftan ceza sahası içine yaptığı ortaya Kravets'in kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
57. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
64. dakikada Varela'nın kale sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Hasan Hüseyin Acar meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluşturdu. 2-2
65. dakikada Nwakaeme'nin kale sahası içine doğru gönderdiği topu iyi takip eden Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağalarla buluşturdu. 3-2
84. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ara pasıyla ceza sahası içine giren Novak, yerde kalmasına rağmen vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağalarla buluştu. 4-2
86. dakikada ceza sahası içindeki Olcay'ın çıkardığı topa ceza sahası dışında ayağının içiyle gelişine vurun Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Ali Saygın Ögel xx, Mustafa Sönmez xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Kamil Ahmet Çörekçi xxx, Hüseyin Türkmen xxx, Mejad Hosseini xxx, Novak xxx, Sosa xxx, Yusuf Yazıcı xxx, Abdulkadir Ömür xxx (Murat Cem Akpınar dk. 88 ?), Amiri x (Ekuban dk. 58 x), Nwakaeme xxx, Rodallega xx (Olcay Şahan dk. 74 x)
Yedekler: Arda, Zargo Toure, Ibanez, Batuhan Artaslan
Teknik Direktör: Ünal Karaman
İstiklal Mobilya Kayserispor: Lung x (Muammer Yıldırım dk. 38 x), Lopes x, Kana-Biyik x, Sapunaru x, Atila Turan x, Hasan Hüseyin Acar x, Şamil x (Bilal dk. 81 ?), Deniz Türüç x, Chery x, Varela x (Asamoah Gyan dk. 81 ?), Kravets x
Yedekler: Levent, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Hakan Çıtak, Adem Doğan, Mert, Kucher
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Sosa (dk. 16), Yusuf Yazıcı (dk. 20), Abdulkadir Ömür (dk. 65), Novak (dk. 84) (Trabzonspor), Hasan Hüseyin Acar (dk. 32 ve 64) (İstiklal Mobilya Kayserispor)
Sarı Kartlar: Kravets, Chery, Deniz Türüç (İstiklal Mobilya Kayserispor), Yusuf Yazıcı, Mejad Hosseini (Trabzonspor)
İHA