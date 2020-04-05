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5 futbolcu sokağa çıkamayacak

Hes Kablo Kayserispor’da forma giyen 5 futbolcu sokağa çıkamayacak.

5 futbolcu sokağa çıkamayacak
Süper Lig'de mücadele eden Hes Kablo Kayserispor’da 5 genç futbolcu dışarı çıkamayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda korona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıklamış ve 65 yaş üzeri gibi 1 Ocak 2000 doğumlu ve üzeri olanlarından sokağa çıkmasına yasak getirilmişti. Alınan bu karar sonrasında Hes Kablo Kayserispor’da forma giyen Ömer Uzun (23 Şubat 2000), Ramazan Emirhan Civelek (5 Ocak 2000), Nurettin Korkmaz (27 Haziran 2002), Doğan Alemdar (29 Ekim 2002) ve Emre Demir (15 Ocak 2004) yasak kalkana kadar sokağa çıkamayacak.
Sarı-Kırmızılı kulüp, bu kararın ardından 5 futbolcuyu tesislere alarak antrenmanlarını tesislerde yapmalarını sağlayacak. 

İHA

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