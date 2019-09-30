Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

5 maçta 2 kez kırmızı kart gördü

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Pedro Henrique 5 maçta 2 kırmızı kart gördü.

5 maçta 2 kez kırmızı kart gördü

İstikbal mobilya Kayserispor'un sezon başında Yunanistan'ın PAOK takımından transfer ettiği Pedro Henrique, ilginç bir rekora imza attı. 6 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de Sarı Kırmızılı takım ile 5 maça çıkan Pedro Henrique, 2 kez kırmızı kart gördü.

Galatasaray maçının 73.dakikasında çift sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kalan Pedro Henrique, Konyaspor maçının da 90+10. dakikasında çift sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, ligin ilk haftasında oynanan Alanyaspor maçında da sarı kart görmüştü.

Cezalı olduğu için Antalyaspor maçında forma giyemeyen Pedro Henrique, Göztepe ile 7.haftada İzmir'de oynanacak maçta da cezalı olduğu için oynayamayacak.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserispor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.