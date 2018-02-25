Hilal Caddesi üzerindeki derneğin açılışına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı konuşmasında; ”Herhalde en eski Kayserisporlu benim. 50 yıldır Kayserispor taraftarıyım. Belediye başkanlığım sırasında kulüp başkanı oldum, senelerce yaptık. Sonra arkadaşlarımız teslim aldığında hiç elimizi çekmedik, her türlü fedakarlığa katlandık. Niye? Bu şehrimizin bir simgesi, şerefi. O yüzden bunun yukarıda olması lazım. 21 yıllık belediye başkanlığımda bir defa ceza aldım, o da 3 ay Kayserispor’dan dolayı. Üç büyüklerden birisi geldi, hakkımızı yediler, hakemler canımızı yaktı. O sinirle dışarıya çıktım bir şeyler dedim. Mahkemeye verdiler, 3 ay ceza aldım. Ondan başka hiç cezam yok Allah’a şükür. Ama pişman mıyım? Değilim. Hakkımızı savunuruz. Erol Bey ile hemen hemen her gün görüşüyoruz, arka tarafta yapılacak bir şey varsa takip ediyoruz. Hiçbir zaman dönüp de ‘şu takımın hakkını bize verin’ demiyoruz ama hakkımızı da yemesinler. Bu şehir kimsesiz değil, sahip çıkmak hepimizin görevi” dedi.

“Not aldım, takip edeceğim”

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in 'Hedefimiz Avrupa' açıklamalarına değinen Bakan Özhaseki, "Erol Başkan ‘Avrupa’ dedi, ‘ilk 5’ten aşağı düşmek yok’ dedi. Bunların hepsini yazdım, hepsini de takip edeceğim. İnşallah yapacak, ona inanıyorum" ifadelerini kullandı. Taraftarlara da 'en centilmen taraftar grubu olarak kendilerini hazırlamalarını isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki; "Burada sizlerden bir tek arzum var. Taraftar dernekleri hep bazı isimlerle anılır. Sakarya’dakiler, Trabzon’dakiler, Eskişehir’dekiler bir şekilde anılır. Siz de kendinizi anmaya hazırlayın. Beyefendiliğimizle, kibarlığımızla, nezaketimizle, küfre savaş açarak, kız kardeşlerimizi maça götürerek en centilmen taraftar grubu olarak anılmak için lütfen kendinizi hazırlayın" diye konuştu.

“Derneğin kurulması önemli”

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ise derneğin açılmış olmasındaki önemi dile getirerek, "Derneğin açılışı çok önemli. 8 senedir sadece sosyal medya üzerinden çok zor şartlarda çalışan arkadaşlarımız, dernekleşerek kulübümüzün kurumsallaşması adına da önemli bir hizmet veriyor. Sportif başarılar sadece yetmez bunun yan unsurlarının da kurumsallaşmak ve başarının devamlı olması açısından önemli ve gereklidir. Büyük bir sorumluluk aldılar, dernek kurdular. Bizler dualarımızla moral vererek destek olduk. İnşallah bu dernek Kayserisporumuza uzun yıllar destek verecek ve görevini başarıyla ifade edecektir" dedi.

"Avrupa'dan başka bir şey düşünmüyoruz"

Ligin sonunda Avrupa kupalarına katılmaktan başka düşüncelerinin olmadığını aktaran Başkan Bedir şunları söyledi:

"Bir sonraki adım Avrupa. Kayseri adına açılmanın en kısa yolu geldiğimiz bu noktada Kayseri sizin kadar ve Kapalı Kale kadar destek versinler. Desteklerini illa maddi destek anlamında değil, en azından dua etsinler. Bu taraftar grubunu da kullanarak belki dünyayı yerinden oynatamam ama İstanbul’un o büyük takımlarını yerinden oynatabiliriz. Ben buna inanıyorum ve güveniyorum.”

İHA

