6 yıl sonra..!

Geçen hafta olduğu gibi Manisspor’un puan kaybı Erciyesspor’un işine yaradı. Liderlik Rize’ye gitti ama Süper Ligi garantiledi Erciyesspor...

Haftalardır kötü futbol oynamasına karşın zamanında topladığı puanlarla Süper Lig hedefine uzandı Erciyesspor...

Kolay olmadı buralara gelmek... Emek verdiler, mücadele ettiler, inandılar, savaştılar ve kazandılar...

Gün Erciyesspor’un günü...

Gün Erciyesspor sevenlerin günü... Her maçtan sonra ya mutluluktan yada üzüntüden gözyaşlarına boğulan Başkan Ziya Eren’in günü...

Karşıyaka önünde puan kaybetmesine rağmen ligin bitimine iki hafta kala Süper Lige çıkmayı garantileyen Erciyesspor yıllar sonra yeniden

Süper Ligde mücadele edecek...

Tebrikler Erciyesspor... Tebrikler Ziya Eren... Tebrikler Osman Özköylü...

Bu takıma emeğin geçen herkese sonsuz teşekkürler...

“Bu şehire iki takım fazla” diyenlerin kulakları çınlasın... İşte bu şehrin artık iki takımı var Süper Ligde...

Erciyesspor’un Süper Lige çıkması Kayseri için büyük bir avantaj...

Ekonomi anlamda da büyük bir nefes alacak...Şehir sporla yatıp sporla kalkacak adeta... Önümüzdeki sezon her hafta bir maç her hafta ayrı bir heyecan yaşanacak... Büyük takımlar iki

kez Kayseri’ye gelecek...

Kısacası “Erciyes’in Karı Kayseri’nin Kârı” olacak... Hem Erciyesspor hemde Kayseri kazanacak...

Tam 6 yıldır bu hasret vardı...

Yıllardır hayal ediliyordu....

Umutlar bekleyişler her sezon erteleniyordu.... Bu sabırlı bekleyiş bitti artık... Hayaller gerçek oldu...

Erciyesspor geri döndü...

Rengi ve futbolu ile lige yeni bir renk katacağına inandığım Erciyesspor’a cani gönülden başarılar

dilerim...

Süper Lige Hoş Geldin Erciyes.