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7 HAFTALIK ÖZLEM SONA ERDi

Kayserispor Teknik Sorumlusu Ertuğrul Seçme, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenerek, ihtiyaç duydukları galibiyeti aldıklarını söyledi.

7 HAFTALIK ÖZLEM SONA ERDi

Seçme, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, taraftarları önünde önemli bir galibiyete imza attıklarını ifade etti.

Oyuncularını kutlayan Seçme, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Futbolcu kardeşlerim sahada çok iyi mücadeleyle galibiyeti hak etti. İki hafta önce bu sinyalleri almıştık ancak bir türlü bunu skora yansıtamamıştık. Bugün iyi oynadık ve sonuca yansıttık. Kayserispor, ligin ikinci yarısına daha umutlu bakacak ve inşallah ligi layık olduğu yerde bitirecek." diye konuştu.

Ertuğrul Seçme, test aşamasında olan video hakem uygulamasıyla ilgili olarak da "Futbolun güzelliği kaybolur. Hakemler de insan, onlar da hata yapabilirler, yanlış görmüş olabilirler. Futbol video hakem olmadan oynanırsa bence daha güzel olur." değerlendirmesinde bulundu.

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