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7. Sporda Vefa Gecesi düzenlenecek

Kayseri Spor Adamları Derneği Başkanı Halil Severcan, 7. Sporda Vefa Gecesinin 27 Aralık Cuma günü yapılacağını söyledi.

7. Sporda Vefa Gecesi düzenlenecek
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Severcan; “Kayseri büyükşehir Belediyemizin ana sponsorluğunda gerçekleştirmekte olduğumuz Spor’da Vefa Geceleri’nin 7.’sini 27 Aralık Cuma günü Saat: 19:00’da Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde gerçekleştireceğiz. Bu müstesna kokteyli vefa gecemizde spor adamları bir araya gelmiş olmanın mutluluğu içerisinde birbiriyle kucaklaşıp hasret giderecekler, geçmişte yaşadıkları hatıraları nakledip adeta zaman tünelinde yıllar öncesinde uzanacaklar. Faal spor adamlığını bırakmış sporcu, hakem, antrenör, yönetici, saha komiseri ve bürokratlar arasında yönetim kurulumuzca tespit edilen 20 spor adamına ‘Sporda Vefa Plakleti’i ve onur belgesi verilecektir. Öte yandan yaşayan spor adamlarına imkanlarımız oranında göstermeye çalıştığımız vefayı ebediyete intikal etmiş, adeta isimleri unutulmuş, spor adamlarına da göstermek için tespit edebildiğimiz ve bilgileriyle, resimlerine ulaşabildiğimiz rahmetli spor adamlarını gecemize taşımak için onlarla ilgili slayt gösterisi yapıp hepsine Fatihalar okuyacağız. Böylece bir nebze olsun geçmişlerimizi de yad etmiş olmanın huzurunu yaşayacağız. Ömrümüz ve imkanlarımız yettiğince tüm spor adamlarına da plaket vermek için gayret edeceğiz. Bu konularda spor dünyamızdan manevi destek bekliyoruz. Vefa gecemizde tüm spor adamlarını görmek arzusundayız” ifadelerini kullandı.
Düzenlenecek olan Vefa Gecesi’nde plaket alacak isimler ise; Ahmet Çağlayan Çınar, Ahmet Demircioğlu, Ali Angay, Ali İhsan Yıldırım, Ali Sınırtepe, Özcan Senem, Ekrem Altuner, Emir Ali Özçakır, Hüseyin Can, İsmail Yılmaz, Mehmet Lütfi Turan, Mehmet Menekşe, Mehmet Tiryakioğlu, Metin Karabulut, Musa Uğurlu, Mustafa Varsoy, Münip Beyhan, Rıdvan Çeçen, Rıdvan Şirvani ve Yahya Caner olarak belirlendi. 

İHA

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Kayseri Spor Adamları DerneğiKayseri Spor Adamları Derneği Başkanı Halil Severcan7. Sporda Vefa Gecesi
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