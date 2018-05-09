7 takım sevindi, 18 takım üzüldü

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de bir üst lige yükselecek son 5 takım, play-off maçlarıyla belli olacak.

2017-2018 sezonunda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de normal sezon heyecanı dünkü Spor Toto 1. Lig'deki MKE Ankaragücü-Adana Demirspor maçıyla tamamlandı.

Tüm alt liglerde şampiyonluğa ulaşan ekiplerin yanı sıra play-off'ta yollarına devam edecek ve ligden düşen ekipler belirlendi. Üç ligde toplam 7 takım bir üst lige çıkarken, play-off'larda 5 ekip daha yükselme şansı yakalayacak.

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplam 18 takım ise bir alt lige düştü.

Spor Toto 1. Lig

Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nün doğrudan Süper Lig vizesi aldığı Spor Toto 1. Lig'de 1 ekip daha play-off'tan Süper Lig'e çıkacak.

Boluspor, Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'in yer aldığı play-off'ta yarı final ilk maçları 11 Mayıs Cuma günü, rövanşları ise 15 Mayıs Salı günü oynanacak.

Ümraniyespor-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Boluspor-Gazişehir Gaziantep eşleşmelerinin galibi 19 Mayıs Cumartesi günü Bursa'da oynanacak finalde Süper Lig vizesi almaya çalışacak.

Spor Toto 1. Lig'de son 3 sırayı alan Samsunspor, Grandmedical Manisaspor ve Gaziantepspor ise gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

TFF 2. Lig

İki grupta toplam 3 takımın Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği TFF 2. Lig'de Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta ise Hatayspor gruplarını lider tamamladı ve gelecek sezon 1. Lig'de oynamaya hak kazandı.

TFF 3. Lig

Üç grupta toplam 3 ekibin 2. Lig'e çıktığı TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, 3. Grup'ta ise UTAŞ Uşakspor mutlu sona ulaştı.

AA

