Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

7 takım sevindi, 18 takım üzüldü

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de doğrudan bir üst lige yükselen 7 takımın belli olduğu alt liglerde, 5 takım daha Play-OFF'lardan bir üst lige çıkacak. Alt liglerde 18 ekip, bir alt lige düştü.

7 takım sevindi, 18 takım üzüldü
Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de bir üst lige yükselecek son 5 takım, play-off maçlarıyla belli olacak.
2017-2018 sezonunda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de normal sezon heyecanı dünkü Spor Toto 1. Lig'deki MKE Ankaragücü-Adana Demirspor maçıyla tamamlandı.
Tüm alt liglerde şampiyonluğa ulaşan ekiplerin yanı sıra play-off'ta yollarına devam edecek ve ligden düşen ekipler belirlendi. Üç ligde toplam 7 takım bir üst lige çıkarken, play-off'larda 5 ekip daha yükselme şansı yakalayacak.
Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplam 18 takım ise bir alt lige düştü.
Spor Toto 1. Lig
Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nün doğrudan Süper Lig vizesi aldığı Spor Toto 1. Lig'de 1 ekip daha play-off'tan Süper Lig'e çıkacak.
Boluspor, Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'in yer aldığı play-off'ta yarı final ilk maçları 11 Mayıs Cuma günü, rövanşları ise 15 Mayıs Salı günü oynanacak.
Ümraniyespor-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Boluspor-Gazişehir Gaziantep eşleşmelerinin galibi 19 Mayıs Cumartesi günü Bursa'da oynanacak finalde Süper Lig vizesi almaya çalışacak.
Spor Toto 1. Lig'de son 3 sırayı alan Samsunspor, Grandmedical Manisaspor ve Gaziantepspor ise gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.
TFF 2. Lig
İki grupta toplam 3 takımın Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği TFF 2. Lig'de Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta ise Hatayspor gruplarını lider tamamladı ve gelecek sezon 1. Lig'de oynamaya hak kazandı.
TFF 3. Lig
Üç grupta toplam 3 ekibin 2. Lig'e çıktığı TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, 3. Grup'ta ise UTAŞ Uşakspor mutlu sona ulaştı.
AA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.