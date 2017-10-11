71 yaşında 80. zirve

Kayseri'de uzun yıllardır dağcılık sporuyla ilgilenen gazeteci Bekir Demirağ, hafta sonu yaptığı tırmanış ile Erciyes'in zirvesini 80. kez gördü. İlk kez 1990 yılında tırmandığı Erciyes Dağı'na özel bir ilgi duyan 71 yaşındaki Bekir Demirağ, aradan geçen 27 yılda tam 80 kez zirve yaptı. Erciyes'in yanı sıra Ağrı dahil Türkiye'nin bütün yüksek dağlarına tırmanış gerçekleştiren Bekir Demirağ, ''Erciyes'in bendeki yeri farklı. Neredeyse bu dağdaki tüm rotalarda bulunan her kayayı bilirim. 10 kez tek başıma solo tırmanış yaptım. Diğer tırmanışlarım ise çeşitli gruplarla oldu. Toplamda tırmanış sayım 80 oldu. Bu konuda hedefim dalya demek. Yani bu sayıyı 100'e tamamlamak istiyorum'' dedi. Son solo tırmanışı hakkında bilgi veren tecrübeli dağcı, şöyle devam etti:

''Erciyes tutkum yine depreşti ve ben de anında Erciyes'in yolunu tuttum. Gece Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisleri'nden hareketle ve mükemmel dolunay eşliğinde Erciyes Dağı'na 80. zirve tırmanışımı yaptım. Gece sabaha karşı ısı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Pınarlar buz tuttuğu için su alamadım. Zirvede az kar vardı ama, Şeytanderesi'nin boğaz kısmıyla kuzey yönde kar vardı. İnişi Topkapı kulvarından yapıp şehre döndüm.''

Rekoru 5 saat 10 dakika

Kayseri'de bulunan ve 3 bin 917 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağları arasında bulunan Erciyes Dağı'na en hızlı tırmanışını 79. tırmanışında gerçekleştirdiğini dile getiren Bekir Demirağ, ''71 yaşımda bu yüksekliği 5 saat 10 dakikada aldım. Çıkış süresi genelde rotadaki kar-buz, yağmur ve sis gibi durumlara bağlıdır. Daha önceki kendi rekorum 5 saat 20 dakikaydı. Zirveye yaptığım 79. tırmanışta bu rekoru 10 dakika geliştirdim. Dalya öncesinde bu rekoru biraz daha geliştirebileceğime inanıyorum'' dedi.

İHA

