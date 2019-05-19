90’da Beraberlik Geldi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Kravets’in ara pasıyla bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz’in ceza sahası içi sağ çaprazdan orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

19. dakikada Akhisarspor atağında Barbosa’nın ara pasıyla müsait pozisyonda topla buluşan Eray’ın ceza sahası yayının hemen sağından yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden dışarıya gitti.

23. dakikada Şamil savunmanın arkasına attığı pasta ceza sahası içerisinde topla buluşan Chery’nin kaleci Fatih’i de geçerek kaleye gönderdiği topu son anda çizgi üzerinde Caner kornere çeldi.

38. dakikada Kadir’in ceza sahası içi solundan yerden ortaladığı topa altıpas içerisinde Regattin’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

40. dakikada Akhisarspor atağında Barbosa'nın ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Muammer, son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Esat Sancaktar xx, Murat Ergin Gözütok xx

Akhisarspor: Fatih xx, Vrsajevic xx, Musa xx, Caner xx, Kadir xx, Rotman xx, Serginho xx, Regattin xxx, Eray xx, Barbosa xx, Cikalleshi xx

Yedekler: Halil, Aykut, Sissoko, Manu, Bokila, Zeki, Ali Kaan, İlke, Doğukan

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

İstikbal Mobilya Kayserispor: Muammer xx, Levent xx, Kucher xx, Sakıb xx, Tiago Lopes xx, Hüseyin xx, Şamil xx, Deniz xx, Chery xx, Nurettin xx, Kravets xx

Yedekler: Vedat, Asamoah, Emre, Varela, Hakan, Adem, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Regattin (dk. 38) (Akhisarspor)

Sarı kart: Tiago Lopes (İstikbal Mobilya Kayserispor)



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Tiago Lopes’in sağ kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisinin üzerinde iyi yükselen Gyan’ın kafa vuruşunda top az farkla direğin yanından auta gitti.

52. dakikada Akhisarspor atağında sağ kanattan hızla ceza sahası içerisine giren Serginho’nun dar açıdan sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

53. dakikada Akhisarspor savunması içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Kravets’in çektiği şut yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

60. dakikada sol kanattan Barbosa’nın pasında ceza yayı üzerindeki Cikalleshi bekletmeden topu arkadaşı Serginho’nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda top direğin hemen üstünden auta gitti.

61. dakikada Sakıb’ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topa sahip olan Kravets’in yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih’in yanından ağlarla buluştu. 1-1

80. dakikada Barbosa’nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Manu, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içi sol çaprazdan yerden sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

83. dakikada Tiago Lopes’in sağ kanattan ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde Gyan’ın şık vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

84. dakikada Barbosa’nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topa sahip olan Sissoko’nun vuruşunda kaleci Muammer meşin yuvarlağı çeldi. Bir kez daha topu önüne alan Sissoko’nun şutunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

85. dakikada Chery’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+3. dakikada Kayserispor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Akhisarspor savunmasının uzaklaştıramadığı top, penaltı noktası yakınlarında Kucher’in önünde kaldı. Kucher’in sert şutunda meşin yuvarlak altıpas içerisinde Gyan’a çarparak ağlarla buluştu. 2-2



Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Esat Sancaktar xx, Murat Ergin Gözütok xx

Akhisarspor: Fatih xx, Vrsajevic xx, Musa xx, Caner xx, Kadir xx, Rotman xx, Serginho xx, Regattin xxx (Manu dk. 69 xxx), Eray x (Sissoko dk. 65 xx), Barbosa xx, Cikalleshi xx (Bokila dk. 89 ?)

Yedekler: Halil, Aykut, Zeki, Ali Kaan, İlke, Doğukan

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

İstikbal Mobilya Kayserispor: Muammer xx, Levent xx, Kucher xx, Sakıb x (Emre dk. 86 ?), Tiago Lopes xx, Hüseyin xx (Gyan dk. 46 xxx), Şamil xx, Deniz xx, Chery xxx, Nurettin xx (Varela dk. 78 xx), Kravets xxx

Yedekler: Vedat, Hakan, Adem, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Regattin (dk. 38), Manu (dk. 80) (Akhisarspor), Kravets (dk. 61), Gyan (dk. 90 +3) (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Tiago Lopes, Kucher, Levent (İstikbal Mobilya Kayserispor), Musa, Manu, Serginho (Akhisarspor)

