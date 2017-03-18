A Milli Takıma Kayseri'den iki oyuncu

2018 Dünya Kupası'na gitmeyi hedefleyen A Milli Takım'ın 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Finlandiya ve Moldova ile yapacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı...

KAYSERİ'DEN 2 OYUNCU

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, aday kadroda sürpriz isimlere yer verdi.

Terim, Kayserispor'un başına geçtikten sonra takımı çıkışa geçiren Sergen Yalçın'ın takımından Güray Vural ve Deniz Türüç'ü kadroya dahil etti.



BURAK YILMAZ YOK

Öte yandan Çin Ligi'nde top koşturan Burak Yılmaz geçtiğimiz günlerde, Almanya'da kasık fıtığı ameliyatı olduğu için kadroda yer almadı.



Golcü futbolcu, önemli bir operasyon geçirmemesine rağmen riske edilmedi.



İŞTE KADRO

A Milli Takımımızın açıklanan kadrosu şu şekilde:

KALECİ: Harun Tekin (Bursasor), Recep Kıvrak (Trabzonspor), Volkan Babacan (Başakşehir)

DEFANS: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Ahmet Çalık (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Güray Vural (Kayserispor), İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

ORTA SAHA: Emre Mor (Borussia Dortmund), Serdar Gürler (Gençlerbirliği) , Arda Turan (Barcelona), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf) , Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Cengiz Ünder (Başakşehir), Olcay Şahan (Trabzonspor), Volkan Şen (Fenerbahçe)

FORVET: Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Twente), Yunus Mallı (Wolfsburg)