A Milliler beklentinin altında kaldı

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Ay-yıldızlı ekip, 2017'de 6'sı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde, 4'ü özel olmak üzere 10 maç yaptı. Milliler, resmi karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 2 kez de mağlup oldu. Bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandıran milli takım, kalesindeki 8 golü engelleyemedi.

Milliler, 2017'de yaptığı 4 özel maçta ise 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 2 kez yenildi. Bu müsabakalarda 5 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 6 gol gördü.

2018 FIFA Dünya Kupası'na gidilemedi

A Milli Takım, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edemedi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İzlanda, Hırvatistan, Ukrayna, Finlandiya ve Kosova ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, 10 maç sonunda I Grubu'nda 4. sırada yer alarak elemeleri geçemedi.

Teknik adam değişti

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör değişikliğine gidildi.

Ay-yıldızlı ekibin başında 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na giden Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile temmuz ayında yollar ayrıldı.

Deneyimli teknik adamın yerine Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu getirildi.

AA

