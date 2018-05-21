A milliler toplanıyor A Milli futbol Takım, 23 Mayıs Çarşamba günü saat 12.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Kampa Kayserispor’dan Umut Bulut ve Deniz Türüç de katılacak.

Umut ve Deniz aday kadroda

Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut ve başarılı oyuncu Deniz Türüç, A Milli Takımımızın 28 Mayıs'ta İstanbul'da İran, 1 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre şehrinde Tunus ve 5 Haziran'da Moskova'da Rusya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna davet edildi.

A Milli Takım, Tunus ile oynayacağı karşılaşma için 30 Mayıs Çarşamba İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İsviçre'nin Cenevre kentine seyahat edecek. A Milliler buradaki antrenmanlarını, UEFA'nın merkez binasının karşısında yer alan ve 2008 Avrupa Şampiyonası öncesinde de Ay-Yıldızlılara kapılarını açan Colovray Stadyumu'nda yapacak. Teknik Direktör Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, 31 Mayıs Perşembe günkü antrenmandan önce bir basın toplantısı yapacak.

Tunus-Türkiye özel maçı Cenevre Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.15'te başlayacak.

A Milli Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile oynayacağı hazırlık maçı için 3 Haziran Pazar günü bu ülkeye gidecek. A Milli Takım, Moskova'daki tek çalışmasını ertesi gün saat 18.30'da yapacak; öncesinde de A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

Arena CSKA'da oynanacak Rusya-Türkiye özel karşılaşması, saat 19.00'da başlayacak.

A Milli Takım kafilesi, Rusya maçının hemen ardından İstanbul'a dönecek.

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