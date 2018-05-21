A milliler toplanıyor

Umut ve Deniz aday kadroda
Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut ve başarılı oyuncu Deniz Türüç, A Milli Takımımızın 28 Mayıs'ta İstanbul'da İran, 1 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre şehrinde Tunus ve 5 Haziran'da Moskova'da Rusya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna davet edildi.
A Milli Takım, Tunus ile oynayacağı karşılaşma için 30 Mayıs Çarşamba İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İsviçre'nin Cenevre kentine seyahat edecek. A Milliler buradaki antrenmanlarını, UEFA'nın merkez binasının karşısında yer alan ve 2008 Avrupa Şampiyonası öncesinde de Ay-Yıldızlılara kapılarını açan Colovray Stadyumu'nda yapacak. Teknik Direktör Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, 31 Mayıs Perşembe günkü antrenmandan önce bir basın toplantısı yapacak.
Tunus-Türkiye özel maçı Cenevre Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.15'te başlayacak.
A Milli Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile oynayacağı hazırlık maçı için 3 Haziran Pazar günü bu ülkeye gidecek. A Milli Takım, Moskova'daki tek çalışmasını ertesi gün saat 18.30'da yapacak; öncesinde de A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
Arena CSKA'da oynanacak Rusya-Türkiye özel karşılaşması, saat 19.00'da başlayacak.
A Milli Takım kafilesi, Rusya maçının hemen ardından İstanbul'a dönecek.
Kayseri Gündem
Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut ve başarılı oyuncu Deniz Türüç, A Milli Takımımızın 28 Mayıs'ta İstanbul'da İran, 1 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre şehrinde Tunus ve 5 Haziran'da Moskova'da Rusya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna davet edildi.
A Milli Takım, Tunus ile oynayacağı karşılaşma için 30 Mayıs Çarşamba İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İsviçre'nin Cenevre kentine seyahat edecek. A Milliler buradaki antrenmanlarını, UEFA'nın merkez binasının karşısında yer alan ve 2008 Avrupa Şampiyonası öncesinde de Ay-Yıldızlılara kapılarını açan Colovray Stadyumu'nda yapacak. Teknik Direktör Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, 31 Mayıs Perşembe günkü antrenmandan önce bir basın toplantısı yapacak.
Tunus-Türkiye özel maçı Cenevre Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.15'te başlayacak.
A Milli Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile oynayacağı hazırlık maçı için 3 Haziran Pazar günü bu ülkeye gidecek. A Milli Takım, Moskova'daki tek çalışmasını ertesi gün saat 18.30'da yapacak; öncesinde de A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
Arena CSKA'da oynanacak Rusya-Türkiye özel karşılaşması, saat 19.00'da başlayacak.
A Milli Takım kafilesi, Rusya maçının hemen ardından İstanbul'a dönecek.
Kayseri Gündem