Abdulkadir Bitigen 18 maç yönetti

Bitigen'in 2019-2020 sezonunda yönettiği maçlar ve sonuçları şöyle:



Kayseri Bölgesi Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen, 2019-2020 futbol sezonunda Süper Lig'de 17 maçta, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta düdük çaldı. Abdulkadir Bitigen, 2019-2020 sezonunda Süper Lig’de 17 maç ve Ziraat Türkiye Kupasında ise 1 maçta hakem olarak görev yaptı. Süper Ligde 9 maçta VAR Hakemi olarak görev yapan Bitigen, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta VAR Hakemi olarak görev yaptı. Abdulkadir Bitigen'in Süper Lig'de yönettiği 17 maçın 9’unu ev sahibi takımlar kazanırken, 2 maçı deplasman takımı kazandı. 6 maç ise berabere bitti. Bitigen, bu maçlarda 8 kez kırmızı kart, 96 kez ise sarı kart gösterdi.

Denizlispor-Galatasaray 2-0

Çaykur Rizespor-Göztepe 0-0

Fenerbahçe-Ankaragücü 2-1

Antalyaspor-G.Birliği 0-6

Galatasaray-Ç.Rizespor 2-0

Trabzonspor-Alanyaspor 1-0

Göztepe-Fenerbahçe 2-2

Kasımpaşa-Gaziantep 3-4

Galatasaray-Antalyaspor 5-0

Sivasspor-Ç.Rizespor 1-1

M.Başakşehir-Beşiktaş 1-0

Trabzonspor-Ç.Rizespor 5-2

Galatasaray-Beşiktaş 0-0

Sivasspor-Denizlispor 1-0

Trabzonspor-Ankaragücü 1-1

Y.Malatyaspor-G.Birliği 0-0

M.Başakşehir-Denizlispor 2-0

Trabzonspor-Erzurumspor 5-0 (Kupa)