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Abdullah Gül 7 transfer yaptı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi temsilcimiz Abdullah Gül Üniversitesi, 7 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Abdullah Gül 7 transfer yaptı









Kırmızı-siyahlı kulübün sportif direktörü Ahmet Bozbey, yaptığı açıklamada, 2017-2018 sezonu öncesi kadrolarını 4 yabancı ve 3 yerli oyuncu transfer ederek güçlendirdiklerini söyledi.
Bu yıl da hem ligde hem de Avrupa'da yarışmacı bir takım oluşturmaya çalıştıklarını belirten Bozbey, yabancı oyuncu transferinde Avustralyalı pivot Marianna Tolo, ABD'li oyun kurucu Tiffany Mitchell, Sırp forvet Danielle Page ve Rumen forvet Gabriela Marginean ile anlaşmaya vardıklarını kaydetti.



Takıma yerli oyuncu takviyesi de yaptıklarını aktaran Bozbey, bu kapsamda tecrübeli oyuncu Nilay Kartaltepe ile genç oyuncular Melis Gülcan ve İlknur Yıldızhan'ı renklerine bağladıklarını aktardı.
Oyunculardan Dila Aşkın, Gizem Sezer, Janset Sayım ile Sinem Ataş'ı kadrolarında tutuklarını anlatan Bozbey, Lara Sanders, Chelsea Gray, Ann Wauters, Ayşegül Günay, Şaziye İvegin Üner, Jelena Dubljevic, Mirna Mazic, Tuğçe Canbaz ve Tanisha Wright ile yollarını ayırdıklarını belirtti.
AA
 
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