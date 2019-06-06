Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Abdullah Toprak Kayseri’nin gururu oldu

Greko Romen Güreş Avrupa Şampiyonu olan Abdullah Toprak, Kayseri’nin gururu oldu. 

Abdullah Toprak Kayseri’nin gururu oldu

Bu yıl İspanya’da gerçekleştirilen Genç Erkekler Greko Romen Güreş Avrupa Şampiyonası’nda finalde Gürcü rakibini 8-2 yenerek Avrupa Şampiyonu olan Abdullah Toprak, Kayseri’nin gururu oldu. 
Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı Hüseyin Akay, Abdullah Toprak ve antrenörünü tebrik etti. Başkan Hüseyin Akay, “Kayseri Şekerspor Güreş takımının altyapısında yetişen 17 yaşındaki güreşçimiz Abdullah Toprak, Şampiyon olmuştur. Emeği geçenleri kutluyorum. Bu vesile Kayseri Şekerspor güreş takımının yetiştirdiği şampiyonları ayartan ve sonrasında sıradan güreşçiler haline gelmelerine sebep olanlara da bu olaydan ders çıkarmalarını tavsiye ediyorum. Biz altyapıdan; Bayrağımızı dalgalandıracak, İstiklal Marşımızı söyletecek Şampiyonlar çıkarmaya devam edeceğiz” mesajı yayınladı. 
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSpor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.