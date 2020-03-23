Abdurrahim Albayrak ve eşinin korona virüs testleri pozitif çıktı

65 yaşındaki Abdurrahim Albayrak'ın ilk testi negatif çıkmıştı.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak korona virüs şoku yaşıyor. Albayrak'ın yapılan ilk testi negatif çıkarken, ikinci testin ise pozitif olduğu öğrenildi. Tecrübeli yöneticinin eşi Şükran Albayrak'ın da korona virüs testinin pozitif olduğu belirtildi.
Çiftin özel bir hastanede karantinada olduğu ifade edildi.
Mehmet Üstündağ, Abdürrahim Albayrak ve eşinin Corona Virüs testinin pozitif çıktığını yazdı. Hürriyet'te yer alan haberde, "Galatasaray'ın yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, geçen hafta korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. İlk testi negatif, sonraki testi pozitif çıkan Albayrak'ın eşi Şükran Hanım'ın da korona virüse yakalandığını öğrendim. Karantinaya alınan çiftin tedavisi sürüyor" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'dan resmi açıklama
Galatasaray, 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Albayrak ve eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı ve tedavilerinin olumlu yönde seyrettiği bildirildi.
Son günlerde Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak hakkında çıkan korona virüs haberleri ile ilgili sarı-kırmızılı kulüpten resmi bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Albayrak ve eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi:
"İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikâyetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır. İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak korona virüs şoku yaşıyor. Albayrak'ın yapılan ilk testi negatif çıkarken, ikinci testin ise pozitif olduğu öğrenildi. Tecrübeli yöneticinin eşi Şükran Albayrak'ın da korona virüs testinin pozitif olduğu belirtildi.
Çiftin özel bir hastanede karantinada olduğu ifade edildi.
Mehmet Üstündağ, Abdürrahim Albayrak ve eşinin Corona Virüs testinin pozitif çıktığını yazdı. Hürriyet'te yer alan haberde, "Galatasaray'ın yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, geçen hafta korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. İlk testi negatif, sonraki testi pozitif çıkan Albayrak'ın eşi Şükran Hanım'ın da korona virüse yakalandığını öğrendim. Karantinaya alınan çiftin tedavisi sürüyor" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'dan resmi açıklama
Galatasaray, 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Albayrak ve eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı ve tedavilerinin olumlu yönde seyrettiği bildirildi.
Son günlerde Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak hakkında çıkan korona virüs haberleri ile ilgili sarı-kırmızılı kulüpten resmi bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Albayrak ve eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi:
"İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikâyetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır. İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."
İHA