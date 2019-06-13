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ABİLER SÖZÜNÜZÜ TUTUN

Şehrin yıllardır Abileri olarak bilinen isimlerin Kayserispor’a yardım edeceklerine dair sözleri hatırlamayıp yerine getirmemeleri Kayserispor taraftarlarında büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Bugüne kadar Kayseri’nin nimetlerinden faydalanarak geldikleri noktalarda Kayserispor’a küçük bir dokunuşla bile ihya edecekken verilen sözlerin bile tutulmaması sporseverleri adeta isyan ettiriyor.

ABİLER SÖZÜNÜZÜ TUTUN
SOSYAL MEDYADA AFİŞE EDECEKLER

Üç maymunu oynayan ABİLER’in Kayserispor’a yardım edeceklerine dair birkaç yıl önce verdikleri sözlerini bile hatırlamayacak derecede hafıza kaybı yaşıyormuş gibi davranmaları, “o günleri ve o sözleri” hatırlayanları kahrediyor. Kulüp Başkanı Bedir’in yalnız bırakıldığını düşünen taraftarlar Kayserispor’a destek manasında sosyal medyada büyük bir kampanya başlatmaya hazırlanıyorlar.

APTAL DEĞİL SAYGILIYIZ

Kayserispor’u düşme noktasından devralıp büyük takımların korkulu rüyası haline getiren Kayserispor’un başarılı başkanı Erol Bedir’in özellikle parasal destek konularında yalnız bırakılmasını unutmayacaklarını kaydeden taraftarlar, “Artık bu şehir uyandı kimse aptal değil. Kim ne sözü verdi hepimiz biliyoruz, yüzlerine vurmamamız aptallığımızdan ya da unutkanlığımızdan değil ABİLERE saygımızdan ve Kayseri sporlu oluşumuzdandır. Ama eğer Kayserispor’a karşı bu duyarsızlık sürerse inanın tepkilerimiz çığ gibi büyüyerek devam edecek ve bunları her ortamda yüzlerine de söylemeye başlayacağız” diyor.

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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