ABİLER SÖZÜNÜZÜ TUTUN

SOSYAL MEDYADA AFİŞE EDECEKLER
Üç maymunu oynayan ABİLER’in Kayserispor’a yardım edeceklerine dair birkaç yıl önce verdikleri sözlerini bile hatırlamayacak derecede hafıza kaybı yaşıyormuş gibi davranmaları, “o günleri ve o sözleri” hatırlayanları kahrediyor. Kulüp Başkanı Bedir’in yalnız bırakıldığını düşünen taraftarlar Kayserispor’a destek manasında sosyal medyada büyük bir kampanya başlatmaya hazırlanıyorlar.
APTAL DEĞİL SAYGILIYIZ
Kayserispor’u düşme noktasından devralıp büyük takımların korkulu rüyası haline getiren Kayserispor’un başarılı başkanı Erol Bedir’in özellikle parasal destek konularında yalnız bırakılmasını unutmayacaklarını kaydeden taraftarlar, “Artık bu şehir uyandı kimse aptal değil. Kim ne sözü verdi hepimiz biliyoruz, yüzlerine vurmamamız aptallığımızdan ya da unutkanlığımızdan değil ABİLERE saygımızdan ve Kayseri sporlu oluşumuzdandır. Ama eğer Kayserispor’a karşı bu duyarsızlık sürerse inanın tepkilerimiz çığ gibi büyüyerek devam edecek ve bunları her ortamda yüzlerine de söylemeye başlayacağız” diyor.
Üç maymunu oynayan ABİLER’in Kayserispor’a yardım edeceklerine dair birkaç yıl önce verdikleri sözlerini bile hatırlamayacak derecede hafıza kaybı yaşıyormuş gibi davranmaları, “o günleri ve o sözleri” hatırlayanları kahrediyor. Kulüp Başkanı Bedir’in yalnız bırakıldığını düşünen taraftarlar Kayserispor’a destek manasında sosyal medyada büyük bir kampanya başlatmaya hazırlanıyorlar.
APTAL DEĞİL SAYGILIYIZ
Kayserispor’u düşme noktasından devralıp büyük takımların korkulu rüyası haline getiren Kayserispor’un başarılı başkanı Erol Bedir’in özellikle parasal destek konularında yalnız bırakılmasını unutmayacaklarını kaydeden taraftarlar, “Artık bu şehir uyandı kimse aptal değil. Kim ne sözü verdi hepimiz biliyoruz, yüzlerine vurmamamız aptallığımızdan ya da unutkanlığımızdan değil ABİLERE saygımızdan ve Kayseri sporlu oluşumuzdandır. Ama eğer Kayserispor’a karşı bu duyarsızlık sürerse inanın tepkilerimiz çığ gibi büyüyerek devam edecek ve bunları her ortamda yüzlerine de söylemeye başlayacağız” diyor.
Özel Haber: İlter Sağırsoy