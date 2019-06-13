ABİLER SÖZÜNÜZÜ TUTUN Şehrin yıllardır Abileri olarak bilinen isimlerin Kayserispor’a yardım edeceklerine dair sözleri hatırlamayıp yerine getirmemeleri Kayserispor taraftarlarında büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Bugüne kadar Kayseri’nin nimetlerinden faydalanarak geldikleri noktalarda Kayserispor’a küçük bir dokunuşla bile ihya edecekken verilen sözlerin bile tutulmaması sporseverleri adeta isyan ettiriyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:59