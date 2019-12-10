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Acar: “Çok mutluyuz”

İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, “Çaykur Rizespor maçında sahada herkes gereğini yaptı ve kazandık. Çok mutluyuz” dedi.

Acar: “Çok mutluyuz”

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Çaykur Rizespor karşısında alınan 1-0’lık galibiyetin sevincini yaşıyor. Rizespor maçında 90 dakika sahada kalan ve orta sahanın çalışkanlığı ile dikkat çeken Hasan Hüseyin Acar’ın maç sonrası sevinci ve mutluluğu görünmeye değerdi. Çok zorlu ve sıkıntılı günlerden geçtiklerini belirten Hasan Hüseyin Acar, “Çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Maddi manevi sıkıntılarımız vardı. Annemiz Berna Hanım geldiğinden beri yüzümüz gülüyor. Çok iyi zaman geçiriyoruz. Bu maça çok iyi hazırlandık ve bugün çok iyi mücadele ettik. Üst sıralar ile aramızda fazla bir puan farkı yok. Bugün herkes sahada gereğini yaptı ve kazandık. Takım arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.
 

İHA

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