Adebayor'dan Mehmetçik'e destek

Mücadelenin 43. dakikasında şık bir vuruşla fileleri havalandıran Togolu yıldız, attığı golün ardından saha kenarına geldi ve asker selamı vererek, gol sevincini yaşadı. Adebayor, asker selamı ile Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verdi.

Medipol Başakşehirli futbolcular da maçın ardından tribünlere giderek, asker selamı verdi ve galibiyeti kutladı.

"Askerlere saygımı göstermek istedim"

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Adebayor, gol sevinci konusunda, "Hayatlarını bizim için, ülkeleri için feda eden askerlere, futbolcular olarak bir şekilde saygı göstermemiz gerekiyor. Ailelerine saygı göstermemiz gerekiyor. Belki onların kayıplarını telafi edemeyiz. Bu şekilde, bulunduğum ülkedeki askerlere saygımı göstermek istedim." dedi.

AA



