Afrin şehitleri için zirve tırmanışı

Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hakan Özdemir, Erciyes kış tırmanış faaliyetini Suriye’nin Afrin bölgesinde Tük Silahlı Kuvvetler tarafından yürütülmekte olan Zeytin Dalı Harekâtında şehit olan kahraman Mehmetçiğe armağan ettiklerini söyledi.

10-11 Şubat tarihleri arasında Erciyes Dağı’nda uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek olan tırmanışa, Ülke dışından ve ülkemizin bütün şehirlerinden katılım olacağını vurgulayan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kış faaliyetleri çok zorlu. Soğuk, rüzgâr, kar gibi birçok doğal etkenle mücadele etmenin yanında teknik malzemelerinde kullanılması gerekir. Faaliyetimize yurt içi ve yurt dışından 200 dağcı katılacak olup 10 Şubat Cumartesi günü Erciyes Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Kamp ve Eğitim Merkezinde sabah saatlerinden itibaren faaliyete katılacak olan dağcılar karşılanacak. Kayıtların alınmasının ardından saat 13.00’da 2 bin 550 metre rakımlı Çobanini kamp alanına hareket edilecek. 15.00’da kamp alanına ulaşılacak ve çadırlar kurulacak. Faaliyetimizde rüzgârın ve tipinin etkili olması beklenmektedir. Saat 18.00’da teknik toplantı yapılacak, rota ve kullanılacak teknik malzemeler ve tırmanış esnasındaki hareket tarzları hakkında faaliyet sorumlusu olarak bilgi verilecek. Pazar günü saat 03.30’da zirve için hareket edilecek ve saat 11.00’de zirvede olunacak. Suriye’nin Afrin bölgesinde Tük Silahlı Kuvvetler tarafından yürütülmekte olan Zeytin Dalı Harekâtına destek için gerçekleştireceğimiz tırmanış faaliyetini şehitlerimize armağan ediyoruz.“

Kurum Haberi

